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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر السبت 14-10-2023

الدواجن
الدواجن

أسعار الفراخ.. بورصة الدواجن اليوم في مصر السبت 14-10-2023 من أكثر الكلمات الدلالية بحثًا حاليًا عبر المنصات الإلكترونية، وذلك مع أول أيام تطبيق انخفاض أسعار 12 سلع غذائية من بينهم الدواجن عقب إعفاءهم من الجمارك، في إطار مبادرة السيطرة على الأسعار في الأسواق المصرية.

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم في مصر السبت 14-10-2023

زاد البحث عن أسعار الفراخ.. بورصة الدواجن اليوم في مصر السبت 14-10-2023، حيث ينتظر المواطنين انخفاض أسعار 12 سلعة غذائية من بينهم الدواجن، وإليكم الأسعار بالتفصيل في المزارع والأسواق التجارية:

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو 59 جنيهًا، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 67 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار نحو 80 جنيهًا، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 100 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار نحو 70 جنيهًا، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 77 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل سعر كيلو الفراخ الحمراء في المزارع للتجار نحو 69 جنيهًا، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 75 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

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أسعار البيض في الأسواق المصرية للمستهلكين

سجلت كرتونة البيض الأبيض في المزارع للتجار نحو 110، وتصل إلى المستهلكين في المحلات التجارية بنحو 120 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجلت كرتونة البيض الأحمر في المزارع للتجار نحو 132 جنيهًا، وتصل إلى المستهلكين في المحلات التجارية بنحو 125 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجلت كرتونة البيض البلدي في المزارع للتجار نحو 120 جنيهًا، وتصل إلى المستهلكين في المحلات التجارية بنحو 139 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

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أسعار الكتاكيت في الأسواق المصرية للمستهلكين

سجل سعر الكتكوت الأبيض قطعان عمر يوم نحو 28 جنيهًا.

سجل سعر الكتكوت البلدي عمر يوم نحو 30 جنيهًا.

سجل سعر الكتكوت الأبيض قطعان دور ثان عمر يوم نحو 17.5 جنيه.

سجل سعر الكتكوت ساسو عمر يوم نحو 20 جنيهًا.

سجل سعر الكتكوت الفيومي عمر يوم نحو 28 جنيهًا.

سجل سعر الكتكوت أربو عمر يوم نحو 28 جنيهًا.

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