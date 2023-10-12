الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بعد قرار رئيس الوزراء بخفض أسعار السلع.. سعر الأرز في منافذ التموين

السلع الأساسية
السلع الأساسية

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية عددٌ كبير من السلع التمونيية من بينها السلع الخاصة بقرارات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن انخفاض أسعار 7 سلع أساسية، والتي تبدأ من يوم السبت المقبل.

وتطرح الوزارة الأرز على البطاقة التموينية المعبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه، والأرز الحر بسعر 20 جنيهًا بجميع المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية.

وتواصل منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف مقررات الشهر الجاري، إلى المستفيدين على البطاقات التموينية عبر 40 ألف منفذ تموين على مستوى الجمهورية، وذلك حتى التاسعة مساءً يوميًا، وخلال أيام العطلات الرسمية.

وكشفت مصادر بالقابضة الغذائية، عن تجاوز نسبة صرف مقررات أكتوبر 70%، واستمرار صرف المقررات بالتزامن مع سلع فارق نقاط الخبز، حتى آخر يوم في شهر أكتوبر.

وأكدت وزارة التموين، ثبات واستقرار أسعار المقررات الخاصة بشهر أكتوبر الجاري، وصرفها إلى المستفيدين دون أي زيادة، الزيت بـ30 جنيهًا للزجاجة الـ800 ملي، والسكر بـ12.60 جنيه للكيلو، مع الالتزام بصرف حصص المستحقين من السلع الاستراتيجية دون تغيير.

وتتضمن قائمة المنظومة التموينية الخاصة بشهر أكتوبر نحو 30 سلعة، تشمل السلع الأساسية «كالزيت والسكر والمكرونة»، بالإضافة إلى سلع الأخرى من الأكثر استخدامًا للأسرة المصرية، مثل الألبان الجافة، الجبن، الصلصة الخل، والدقيق، التونة، المربى.

ويبلغ عدد المقيدين على البطاقات التموينية نحو 64 مليون مواطن، على 23 مليون بطاقة تموينية، يحصل كل منهم على سلع تموينية بـ50 جنيهًا شهريًا، حتى المستفيد الـ4 بالبطاقة، بينما يحصل المستفيد الـ5 على سلع تموينية بقيمة 25 جنيهًا.

أسعار المقررات التموينية لشهر أكتوبر 

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيها.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

4- مكرونة 800 جم بسعر 13.00 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر 6.5 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9.00 جنيه.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18.00 جنيه.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جم بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جم بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

15- جبن أبيض زنة 125 جم بسعر 4.5 جنيه.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125 جم بسعر 7.50 جنيهات.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيها.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه ونصف.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جم بسعر 3.75 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر4 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.

وزارة التموين والتجارة الداخلية مصطفى مدبولى انخفاض أسعار 7 سلع البطاقات التموينية أسعار المقررات الخاصة بشهر أكتوبر أسعار المقررات التموينية لشهر أكتوبر

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