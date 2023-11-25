خطوات إضافة الزوجة لبطاقة التموين 2023

تصدر السؤال عن كيفية إضافة الزوجة لبطاقة التموين 2023، على محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية، حيث يريد الأزواج معرفة طريقة إضافة الزوجة على بطاقة التموين الكترونيا، لذا ينشر "الدستور" جميع التفاصيل حول إضافة الزوجة لبطاقة التموين.

خطوات اضافة الزوجة على بطاقة التموين 2023

يمكن للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية الاستفادة من خدمة إضافة الزوجة على بطاقة التموين 2023، بعد أن يتم تفعيلها من وزارة التموين والتجارة الداخلية التي أعلنت عنها، ومن المقرر أن يتم العمل بهذه الخدمة مع بداية أوائل عام 2024، وإليك الخطوات

- زيارة موقع بوابة مصر الرقمية للدخول اضغط هنــا

-قم بادخل رقم الهاتف وكلمة المرور الخاصة بك

-ثم اضغط على ايقونة "تموين"

- قم باختيار ايقونة "إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيًا"

- ادخل بيانات الزوجة والرقم القومي المكون من 14 رقم

- ثم اضغط على حفظ البيانات

- سوف يتم ارسال الطلب وبعد الموافقة على الطلب سوف تصل رسالة تؤكد تنفيذ طلبك

شروط اضافة الزوجة على بطاقة التموين 2023

-يجب ألا يزيد أفراد البطاقة قبل الإضافة عن 3 أفراد

-أن يكون الزوجة والزوجة قاموا بتغيير الحالة الإجتماعية في بطاقة الرقم القومي

-يمكن للزوج اضافة زوجة واحدة فقط على بطاقة التموين

-أن تكون بطاقة الزوج والزوجة سارية

الأوراق المطلوبة لإضافة الزوجة على بطاقة التموين

صورة بطاقة الرقم القومي للزوجة

صورة بطاقة الرقم القومي للزوج

صورة البطاقة التموينية الخاصة بالزوج

رقم الهاتف المسجل باسم الزوج

صورة بطاقة التموين الخاصة بالأسرة المقيد فيها الزوجة

صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية المدون بها الزوجة

قسيمة الزواج الممكنة أصلية وليست نسخة منها

إيصال كهرباء لسكن الزوج.