التسجيل في بوابة مصر الرقمية.. خطوات استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة

تعد المخالفات المرورية من أكثر الأمور التي تشغل بال المواطنين في مصر، حيث يمكن أن تؤدي المخالفات المرورية إلى فرض غرامات مالية كبيرة، أو إلى سحب رخصة القيادة، أو إلى الحبس، لذلك، من المهم أن يقوم كل سائق بالاستعلام عن المخالفات المرورية المستحقة عليه بانتظام.

طرق الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة

تعد بوابة مصر الرقمية إحدى المنصات الإلكترونية التي تتيح للمواطنين الحصول على العديد من الخدمات الحكومية إلكترونيًا، ومن ضمنها خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور عبر بوابة مصر الرقمية

انتقل إلى موقع بوابة مصر الرقمية.

انقر على "خدماتي".

انقر على "المرور".

انقر على "استعلام عن المخالفات المرورية".

أدخل رقم السيارة في الحقل المخصص لذلك.

انقر على "بحث".

ستظهر لك صفحة تحتوي على معلومات عن المخالفات المرورية المستحقة عليك. هذه المعلومات قد تشمل ما يلي:

نوع المخالفة.

تاريخ المخالفة.

مكان المخالفة.

قيمة الغرامة.

التسجيل في بوابة مصر الرقمية

يجب أن يكون لديك حساب على بوابة مصر الرقمية لتتمكن من الاستعلام عن المخالفات المرورية.

يمكنك إنشاء حساب على بوابة مصر الرقمية من خلال الانتقال إلى موقع البوابة والنقر على "تسجيل حساب جديد".

إذا لم تكن متأكدًا من رقم السيارة الخاص بك، فيمكنك استخراجه من رخصة القيادة.

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أهمية الاستعلام عن المخالفات المرورية

يعد الاستعلام عن المخالفات المرورية من الأمور المهمة التي يجب على كل سائق القيام بها بانتظام، وذلك للتأكد من عدم وجود مخالفات مستحقة عليه، والتي يمكن أن تؤدي إلى فرض غرامات مالية كبيرة، أو إلى سحب رخصة القيادة، أو إلى الحبس.

قيمة المخالفات المرورية 2023

تتنوع قيمة المخالفات المرورية في مصر تبعًا لنوع المخالفة ودرجة خطورتها. وتصنف المخالفات المرورية في مصر إلى ثلاثة أنواع رئيسية، هي:

المخالفات البسيطة: والتي تتراوح قيمة الغرامة المالية لها بين 50 جنيهًا و100 جنيه.

المخالفات المتوسطة: والتي تتراوح قيمة الغرامة المالية لها بين 100 جنيه و500 جنيه.

المخالفات الجسيمة: والتي تتراوح قيمة الغرامة المالية لها بين 500 جنيه و3000 جنيه.