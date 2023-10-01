أسرع استعلام عن المخالفات المرورية.. كيفية تقديم تظلم على مبالغ التصالح المرورية

أسرع استعلام عن المخالفات المرورية محور اهتمام الملايين من أصحاب السيارات والمركبات في كافة محافظات الجمهورية وذلك لمعرفة إجمالي قيمة التصالح على مخالفات المرور وسدادها دون التوجه إلى أحد فروع مكاتب الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية بالمحافظات لإنهاء كافة الإجراءات.

أسرع استعلام عن المخالفات المرورية

يمكن من خلال الموقع الإلكتروني لنيابة المرور من خلال هذا الرابط (من هنا) معرفة إجمالي قيمة التصالح على مخالفات المرور بخطوات إلكترونية بسيطة وإدخال البيانات اللازمة لذلك وفقا لما يلي:-

الدخول عبر موقع النيابة المرور الإلكتروني من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

تحديد نوع وموديل السيارة المراد الاستعلام عن مخالفاتها.

إدخال رقم اللوحة المعدنية للسيارة المراد الاستعلام عنها ( أرقام وحرف).

الضغط على كلمة استعلم أو عرض قيمة المخالفات.

ظهور إجمالي المبلغ المراد سداده قيمة المخالفات المرورية للتصالح.

اختيار أحد وسائل الدفع المعتمدة لدوي وزارة الداخلية والمنتشرة في كافة المحافظات.

كيفية تقديم تظلم على قيمة مبالغ المخالفات المرورية

يستطيع أصحاب السيارات والمركبات والدراجات البخارية تقديم تظلم على قيمة مبالغ للتصالح على المخالفات المرورية التي أقرتها الإدارة العامة للمرور عبر الموقع الإلكتروني بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع النيابة المرور الإلكتروني من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة تقديم تظلمات على مبلغ التصالح عن مخالفات المرور.

تحديد نوع وموديل السيارة المراد التظلم على مخالفاتها.

إدخال رقم اللوحة المعدنية للسيارة المراد الاستعلام عنها ( أرقام وحرف).

إدخال كافة بيانات صاحب السيارة الراغب في تقديم التظلم.

الضغط على كلمة حفظ طلب التظلم.

استقبال رقم عبر الهاتف المحمول يمكن من خلاله الاستعلام عن التظلم.

وسائل دفع المخالفات المرورية 2023

يستطيع الملايين من أصحاب السيارات والمركبات والدراجات البخارية في جميع محافظات الجمهورية سداد قيمة المخالفات المرورية من خلال أحد الوسائل المعتمدة وذلك عقب معرفة أسرع استعلام عن المخالفات المرورية والتي تتلخص فيما يلي:-

فروع مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري.

خدمة مصاري.

خدمة فوري.

خدمة أمان.

خدمة ضامن.

خدمة bee.

ماكينات الصرف الآلي للبنوك.

فوادفون كاش.

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