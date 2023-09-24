كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية 2023 ( أون لاين)

تتصدر محرك البحث جوجل عملية البحث عن الاستعلام مخالفات عن المخالفات المرورية أون لاين حيث يتم الاستعلام عنها من خلال موقع النيابة العامة للمرور في عدة خطوات.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 “أون لاين”

نعرض لكم خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 "أون لاين"عبر موقع النيابة العامة للمرور من خلال إتباع الخطوات التالية:

اولا: يجب الدخول على موقع النيابة العامة للمرور عبر هذا اللينك.

ثانياً- اختر أيقونة "الاستعلام".

ثالثاً- اضغط على زر استمرار.

رابعاً- اختر نوع المخالفات التي ترغب في الاستعلام عنها "مخالفات المركبات أو مخالفات القيادة".

خامساً- اختر "مخالفات المركبات".

سادساً- اضغط استمرار.

سابعاً- اضغط على "إجمالي المخالفات".

ثامناً- تظهر قيمة المخالفات المستحقة على المركبة.

بعد الانتهاء من الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 تستطيع اتخاذ قرارك بين الخدمات التالية:

التظلم على المخالفة أو دفع المخالفات “أونلاين”

نستعرض لكم خطوات التظلم على المخالفة أو دفع المخالفات "أونلاين"، كما يمكن استخراج شهادة مخالفات من خلال الخطوات الآتية:

أولا- توجه إلى مكتب البريد التابع لمحل سكنك.

ثانياً- تقديم المستندات المطلوبة «بطاقة الرقم القومي- رخصة السيارة- المستندات الخاصة بالسيارة» إلى الموظف المختص.

ثالثاً- يخبرك الموظف المختص بقيمة المخالفات التي يجب دفعها.

رابعاً- وفي حالة عدم وجود مخالفات سابقة سيتم دفع ثمن شهادة براءة الذمة فقط.

التظلم على مخالفات المرور 2023

يمكن تقديم تظلم على مخالفات المرور من خلال إتباع الخطوات التالية:

أولا- الدخول على موقع النيابة العامة للمرور عبر الرابط.

ثانياً- اختر أيقونة التظلمات.

ثالثاً- اختر التظلم على مخالفات رخصة المركبة أو رخص القيادة.

رابعاً- أدخل بيانات الرخصة التي تريد الاستعلام عنها.

خامساً- تظهر قيمة المخالفات المستحقة والشروط الخاصة بالخدمة.

سادساً- اضغط على "موافق".

سابعا- تظهر البيانات الأساسية لـ رخصة السيارة أو القيادة.

ثامناً- أدخل البيانات المطلوبة.

تاسعاً- اضغط على "إرسال الطلب. ‏

عاشراً- يظهر أمامك بيانات إيصال التظلم، ورقم الطلب، احتفظ به للمتابعة عبر موقع النيابة العامة، حيث تظهر نتيجة تظلم مخالفات المرور 2023 خلال 72 ساعة من تسجيل الطلب.