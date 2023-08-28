الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

موقع النيابة العامة للمرور .. أسرع طريقة للاستعلام عن المخالفات والتظلم

مرور
مرور

يبحث العديد من المواطنين عن موقع النيابة العامة الذي يقدم الخدمات المرورية يوميًا على موقع البحث العالمي جوجل ؛ توفيرًا للجهد والوقت بدلاً من عناء الذهاب للمصالح الحكومية وخاصة للاستعلام بطريقة سريعة عن المخالفات المرورية.

خدمات موقع النيابة العامة للمرور

نجد أن موقع النيابه العامة للمرور يقدم خدمات نيابات المرور من خلال موقعه الرسمي من هنا وهي خدمة الاستعلام عن المخالفات المسجلة علي رخص التسيير بأنوعها ورخص القياده والاطلاع علي نماذج المخالفات المسجلة.

وبمجرد الولوج على موقع النيابة العامة للمرور نجد أن هناك  بعض الخدمات مثل «خدمه الدفع عند الاستلام،  خدمه الدفع عن طريق بطاقات الائتمان وكروت ميزه الحكوميه،  خدمه التظلم من قيم المخالفات، خدمة متابعة حاله الطلبات، خدمه إلغاء الطلبات الإلكترونية، خدمة توصيل شهاده براءة الذمة».

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية 2023 مجانا برقم اللوحة وكيفية التظلم عليها وذلك من خلال الدخول لموقع النيابة العامة.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية 2023 مجانا 

أتاح موقع النيابة العامة المصرية الاستعلام عن مخالفات السيارات المرورية 2023 برقم اللوحة مجانًا وبدون أي مصاريف أو التزامات من خلال :-

-الدخول على موقع النيابة العامة من هنا .

-الضغط على قائمة الاستعلامات من هنا 
-اختيار نوع الاستعلام عن كافة مخالفات المرور «رخص المركبات، مخالفات رخص القيادة»
- اختيار الاستعلام عن قيم مخالفات المرور برقم اللوحة.
-اخيرا اختر إجمالي المخالفات.

فعال.. خطوات استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة

وإذا كانت نتيجة المخالفات المرورية غير مرضية فإن موقع خدمات النيابة العامة للمرور أتاح للمواطنين طرق التظلم بالمجان أيضًا من خلال اختيار التظلمات على كافة المخالفات المرورية باستخدام الرقم القومي.

خطوات التظلم على المخالفات المرورية

-الدخول على موقع النيابة العامة من هنا.
-الضغط على التظلم على المخالفة المرور
-حدد نوع التظلم سواء كانت للرخصة السيارة أو القيادة.
-سجل الرقم القومي بالخانة المخصصة
-اضغط على كلمة تفاصيل المخالفة، فستظهر كافة المخالفات التي قد تم ارتكابها قائد السيارة.
-الضغط على الموافق على جميع شروط الخدمة الضغط على كلمة إرسال الطلب.
-حفظ إيصالات التظلم، والرقم الخاص بالخدمة، وذلك لاستخدامه في متابعة النتيجة.
-إرسال نتائج التظلم في رسالة معبر رقم هاتفك المحمول الذي قد تم تسجيله.

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