مصر الرقمية.. روابط الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي أو رقم اللوحة

تصدر رابط الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي ورقم اللوحة.. قائمة بحث الكثير من ملاك وقائدي السيارات والدرجات النارية في مصر خلال الفترة الجارية، عبر موقع النيابة العامة للخدمات المرورية، وكيفية التظلم على المخالفات المرورية.

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي

وفعلت الحكومة المصرية رابط الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي عبر موقع النيابة العامة للخدمات المرورية وموقع مصر الرقمية للتيسير على المواطنين.

ويمكن الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي لمالك السيارة من خلال تسجيل الدخول إلى موقع النيابة العامة من هـــــنا ثم اتباع الخطوات التالية:-

الضغط على أيقونة «بيانات المرور»، الموجودة على يمين الصفحة

اختيار أيقونة الاستعلام عن مخالفات المركبات.

وبعد ذلك يتطلب منك إدخال الرقم القومي.

ثم أدخل رقم اللوحة المعدنية الخاص بالسيارة، بكتابة الأرقام أولا ثم الحروف.

يجب على الشخص الضغط على كلمة إجمالي مخالفات المرور، لتظهر مبالغ المخالفات المستحق دفعها.

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

كما يمكن الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة للسيارة فقط من خلال منصة مصر الرقمية للخدمات المرورية من خلال اتباع الخطوات التالية:-

الدخول إلى موقع مصر الرقمية.

اختيار أيقونة مركباتي.

اختيار الاستعلام عن مخالفات المرور للسيارة.

اضغط على بدء الخدمة.

أدخل رقم السيارة المراد الاستعلام عنها.

تطبيق الاستعلام عن مخالفات المرور

في السياق ذاته، أطلقت وزارة الداخلية، تطبيق الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال الهاتف المحمول بكل سهولة دون الحاجة لتسجيل الدخول إلى موقع النيابة العامة للخدمات المرور؛ للتيسير على المواطنين نظرًا لزيادة إقبال الراغبين في الاستعلام عن المخالفات المرورية على الموقع.

ويمكن تحميل تطبيق مخالفات المرور في مصر من هنـــــــا.

التطبيق يساعدك على الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة فى مصر وكشف تفاصيل المخالفات باستخدام الرقم القومي للمالك مهما كان نوع المركبة أو نوع الترخيص في جميع محافظات مصر.

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