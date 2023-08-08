استعلام عن مخالفات المرور 2023 عبر موقع النيابة العامة

مع التحول الرقمي في جميع المصالح الحكومية لخدمة المواطنين بأنحاء جمهورية مصر العربية، توفر خدمات المرور للمواطنين الاستعلام عن مخالفات القيادة والمركبات الاستعلام والدفع الالكتروني وباستخدام كروت ميزة وفيزا ومستر كارد.

موقع النيابة العامة.. استعلام مخالفات المرور

في الخطوة الأولى ابدأ على زيارة موقع النيابة العامة المصرية

ابدأ فى اختيار ايقونة الاستعلام عن مخالفات المرور

ابدأ فى تسجيل اسمك الرباعي

ابدأ فى تسجيل رقم اللوحة المعدنية بالأرقام والحروف

انقر على أيقونة إجمالي قيمة المخالفة

انقر على ايقونة استعلام لتكون أمامك على الفور قيمة المخالفة المقررة عليك

ونظرًا لزيادة إقبال المواطنين الراغبين في الاستعلام عن المخالفات المرورية قد تجد صعوبة في الدخول على الموقع لذلك يمكنك تحميل تطبيق مخالفات المرور في مصر من هنـــــــا https://play.google.com

التطبيق يساعدك على الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة فى مصر وكشف تفاصيل المخالفات باستخدام الرقم القومي للمالك مهما كان نوع المركبة أو نوع الترخيص في جميع محافظات مصر.

تظلم مخالفات المرور عبر بوابة مصر الرقمية

اولا قم بالدخول على بوابة مصر الرقمية

ثانيا: اختار مركباتي

ثالثا: تجد نفسك اما عدة اختيارات خاصة بـ استعلام المخالفات المرورية ، قم باختيار تظلم على مخالفات رخص المركبات او الدخول مباشرة من هنا https://di.gov.eg

رابعا: يطلب موقع بوابة مصر الرقمية تسجيل دخول رقم الموبايل وكلمة المرور.

خامسا: قم باتباع باقي الخطوات المطلوبة .

قررت نيابة المرور رسوم رسوم التظلم إلى 100 جنيه ليس القرار الجديد لنيابة المرور، كما أعلنت خلال الشهر الماضي عن شروط جديدة في الاستعلام والتظلم على أ مخالفات تهدف الحفاظ على سرية بيانات الخاصة بصاحب السيارة، وطالبت بضرورة تسجيل بطاقة الرقم القومي والرقم الخاص بمالك السيارة كشرط أساسي لإظهار نتيجة المخالفات المدونة في المرور.

في الوقت الذي أكد قانون المرور الجديد على مضاعفة غرامة المخالفة في المرور حال تكرار قائد السيارة المخالفة المرورية في المرة الثانية، خلال مدة 6 أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى.

أسعار المخالفات المرورية

تتنوع قيمة المخالفات المرورية ما بين 300 جنيه حتى 5000 جنيه، وقد تصل قيمة المخالفات المرورية على تجاوز السرعة المقررة إلى ما يتراوح بين 300 جنيه و2000 جنيه فى حال القيادة باستخدام رخصة منتهية و1000 جنيه فى حال عدم اتباع التعليمات المرورية وغيرها من المخالفات المرورية التي قد تصل قيمتها إلى 5000 جنيه.

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