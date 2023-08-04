الآن.. استعلام عن مخالفات المرور مجانًا

حرص آلاف من المواطنين مالكي السيارات معرفة خطوات استعلام عن مخالفات المرور مجانًا عبر جوجل، حيث سيطرت في الساعات الماضية على محركات مواقع الإنترنت، حيث دشن موقعًا إلكترونيًا من أجل تمكن ملاك وقائدي السيارات القيام بالاستعلام عن مخالفات رخصة السيارة أومن خلال القيادة برقم اللوحة والقيام بالتظلم عليها وسداد قيم المخالفة من المنزل بدون الذهاب لمقرات نيابة المرور.

خطوات استعلام عن مخالفات المرور مجانًا

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا.

ويتعرض الكثير من ملاك السيارات، في مخالفات مرورية أثناء سيرهم بمركبتهم، ولذلك قد أتاح مواقع النيابة العامة خدمات للاستعلام عن قيم مخالفات المرور مجانًا.

وتنشر "الدستور" كيفية الاستعلام وخطواته وتكون هي الآتي:

1- الدخول على موقع النيابة العامة من هنا، وعقب ذلك الضغط على أيقونة الاستعلامات.

2- ثم بعد ذلك قم بتحديد نوع الاستعلام عن مخالفات المرور سواء كانت رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة

3- ثم الضغط على قائمة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة.

4- وأخيرًا ستقوم بالضغط على قائمة إجمالي المخالفات.

إجراءات التظلم على مخالفات المرور 2023 بالرقم القومي

الخطوة الأولى: الدخول على الموقع الخاص بـ نيابة المرور من هنا.

الخطوة الثانية: الضغط على التظلم على المخالفة المرور، وبعدها أختار نوع التظلم سواء كان للرخصة السيارة أو القيادة.

الخطوة الثالثة: تسجيل الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك ثم اضغط على كلمة تفاصيل المخالفة.

الخطوة الرابعة: تظهر جميع المخالفات التي تم ارتكابها قائد السيارة.

الخطوة الخامسة:. بعد الضغط على الموافق على شروط الخدمة الضغط على كلمة “إرسال الطلب”. ‏

الخطوة السادسة: تظهر على الشاشة إيصال التظلم، والرقم الخاص بالخدمة يتم الاحتفاظ به لاستخدامه في متابعة النتيجة.

الخطوة السابعة: يتم إرسال نتيجة التظلم في رسالة من خلال رقم هاتفك المحمول الذي تم تسجيله.

اقرأ أيضًا:

رفع 63 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع

ومن الجدير بالذكر أن سيتم الاستعلام عن مخالفات المرور التي ارتكبها قائد السيارة بالرقم القومي من خلال موقع النيابة العامة بشكل مجاني.