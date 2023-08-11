الجمعة 11 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

استعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة مجاني عبر موقع النيابة العامة

جريدة الدستور

تعتبر خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة عبر موقع النيابة العامة هي الأهم بالنسبة لأصحاب السيارات قبل البدء في إجراءات تجديد رخصة القيادة بعد انتهاء المدة المحددة لها، ويتم الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر الموقع الرسمي سواءً موقع النيابة العامة أو بوابة مصر الرقمية.

خطوات استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة

 

ونوضح من خلال هذا التقرير خطوات الاستعلام عن مخالفات السيارات عبر موقع النيابة العامة 

أولا: الدخول عبر الرابط الرسمي موقع النيابة العامة .

ثانيا : أضغط على الاستعلامات التي تظهر على يمين الشاشة .

ثالثا: اختيار الاستعلام عن مخالفات السيارة برقم اللوحة او مخالفة رخصة القيادة .

رابعا: تدوين رقم اللوحة الخاص بالسيارة، ثم البدء في كتابة الأرقام وبعدها الحروف .

خامسا: الضغط على كلمة إجمالي المخالفات لتظهر على الشاشة قيمة المخالفات المطلوب دفعها.

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الاستعلام عن مخالفات السيارات

ويبحث مالكو السيارات عن المخالفات باستخدام العبارات التالية: "استعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة"، "استعلام عن مخالفات المرور"، "مخالفات نيابة المرور"، "استعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة"، "خدمة نيابات المرور"، "مخالفات المرور في القاهرة"، "بوابة مصر الرقمية"، "مخالفات المرور للسيارات"، "مخالفات المرور في الإسكندرية"، "الاستعلام عن مخالفات السيارات"، و"استعلام عن مخالفات المرور في مصر برقم السيارة".

 

قيمة المخالفات المرورية 2023 

ونوضح من خلال التقرير التالي قيمة المخالفات المرورية التي يقرها قانون المرور وسعر كل منها، حيث تختلف أسعار المخالفات المرورية وفق ما نص عليه القانون:

عدم ارتداء حزام الأمان: تتراوح الغرامة بين 100 و300 جنيه.

تركيب زجاج فيميه: تتراوح الغرامة بين 20 و100 جنيه.

كسر بالزجاج: تتراوح الغرامة بين 20 و100 جنيه.

تركيب ستائر: تتراوح الغرامة بين 20 و100 جنيه.

عدم الاتزان في القيادة: تتراوح الغرامة بين 20 و50 جنيهًا.

اعتراض الطريق أمام سيارات الطوارئ: تتراوح الغرامية بين 20 و50 جنيهًا.

جلوس الأطفال دون السابعة في المقعد المجاور للسائق: تتراوح الغرامة بين 20 و50 جنيهًا.

عدم امتلاك سيارة حريق: تتراوح الغرامة بين 100 و300 جنيه.

تعطيل حركة المرور عن عمد: تتراوح الغرامة بين 300 و1500 جنيه.

تركيب سرينة هوائية: تتراوح الغرامة بين 500 و1000 جنيه.

إخراج السيارة دخان كثيف: تتراوح الغرامة بين 500 و1500 جنيه.

عدم تركيب اللوحات المعدنية: تتراوح الغرامة بين 100 و300 جنيه.

استعمال لوحات غير خاصة بالسيارة: تتراوح الغرامة بين 300 و1500 جنيه.

الانتظار في تقاطع الطرق: تتراوح الغرامة بين 200 و1000 جنيه.

السير ببطء ملحوظ في تقاطع الكوبري: تتراوح الغرامة بين 100 و1000 جنيه.

السير ببطء ملحوظ في مدخل النفق: تتراوح الغرامة بين 100 و1000 جنيه.

الانتظار في الأماكن الممنوعة: تتراوح الغرامة بين 200 و500 جنيه.

تركيب أجهزة تنبيه مخالفة: تتراوح الغرامة بين 500 و1000 جنيه.

استعمال أنوار ليزر: تتراوح الغرامة بين 20 و50 جنيهاً.

عدم صلاحية الفرامل: تتراوح الغرامة بين 300 و1500 جنيه.

الإمساك بالهاتف: تتراوح الغرامة بين 100 و300 جنيه.

التوقف على الكوبري عن عمد: تتراوح الغرامة بين 100 و1000 جنيه.

عدم السير في المسار المحدد على الطرق: تتراوح الغرامة بين 500 و1000 جنيه.

كسر الإشارة: تتراوح الغرامة بين 500 و1000 جنيه.

اعتداء صاحب السيارة على رجل المرور: تتراوح الغرامة بين 300 و1500 جنيه.

تجاوز السرعة المقررة: تتراوح الغرامة بين 300 و1500 جنيه.

انتهاء رخصة السير والقيادة: تتراوح الغرامة بين 1000 و2000 جنيه.

تغيير لون اللوحة المعدنية: تتراوح الغرامة بين 300 و1500 جنيه.

تخريب اللوحات المعدنية: تصل قيمة الغرامة إلى 1500 وإيقاف 6 أشهر.

السير دون رخصة سير: تتراوح قيمة الغرامة بين 1000 و3000 جنيه.

السير دن رخصة قيادة: تتراوح الغرامة بين 1000 و2000 جنيه.

السير عكس الاتجاه: تتراوح الغرامة بين 1000 و3000 جنيه.

 

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