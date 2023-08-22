دون مجهود وفي أقل وقت.. الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا

الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا من أكثر الأمور بحثًا على موقع البحث العالمي «جوجل»، حيث يحرص العديد من المواطنين وقائدي السيارات البحث يوميًا عن مخالفاتهم المرورية الكترونيًا مجانًا وبأقل مجهود ووقت.



خطوات استعلام عن مخالفات المرور مجانًا



وأتاح موقع النيابة العامة خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا 2023، بأقل جهد وتوفيرًا للوقت وذلك من خلال الولوج على موقع المختص .. تعرف على الخطوات :-

- تسجيل الدخول على موقع النيابة العامة

-الضغط على ايقونة الاستعلامات

-تحديد نوع الاستعلام عن مخالفات المرور

-وتحديد نوع الاستعلام رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة

- الضغط على قائمة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة.

-الضغط على قائمة إجمالي المخالفات.



خطوات التظلم على مخالفات المرور 2023 مجانًا

وهناك الكثير من ملاك السيارات يعترضوا على إجمالي المخالفات التي تظهر لهم، ويعتقدون أنها ليست خاصة بمراكبهم ولم يرتكبوها خلال سيرهم ويرغبون في التقدم بتظلم على قيمة المخالفات المرورية وحتى يقوموا بتلك الإجراء عليهم اتباع تلك الخطوات.

-الدخول على الموقع الخاص بالنيابة العامة

-الضغط على التظلم على المخالفة المرور

-أختار وحدد نوع التظلم سواء كان للرخصة السيارة أو القيادة.

-تسجيل الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك ثم اضغط على كلمة تفاصيل المخالفة.

-تظهر جميع المخالفات التي تم ارتكابها قائد السيارة.

- بعد الضغط على الموافقه على شروط الخدمة الضغط على كلمة “إرسال الطلب”. ‏

-تظهر على الشاشة إيصال التظلم، والرقم الخاص بالخدمة يتم الاحتفاظ به لاستخدامه في متابعة النتيجة.

-يتم ارسال نتيجة التظلم في رسالة من خلال رقم هاتفك المحمول الذي تم تسجيله.

سداد مخالفات المرور 2023



وعقب التظلم وظهور المخالفات المرورية المستحقة يمكنك سدها الكترونيًا من خلال :

- الدخول على موقع النيابة العامة من https://ppo.gov.eg

-تسجيل الاسم رباعي.

-كتابة عنوان الخاص بـمالك السيارة، واسم المرور التابع له.

-تسجيل أرقام وحروف السيارة المدونة على الرخصة.

-دفع المخالفة من خلال الموقع الإلكتروني عبر بطاقة الائتمان

-أو من خلال ماكينة فوري أو الدفع نقدي عند تلقي شهادة مخالفات السيارة