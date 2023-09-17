الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية فى استجابة سريعة لشكوى مواطن من المخالفات المرورية : "صحيحة"

المرور
المرور

ردت الأجهزة الأمنية على شكوى أحد المواطنين الواردة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" والتنويه على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية والتي تساءل فيها عن أسباب ورود عدد كبير من رسائل المخالفات المرورية له.

استجابة سريعة 

وتبين في سرعة الاستجابة أنه بالفحص والاطلاع على الصور المرورية الملتقطة لسيارته تبين أن كافة المخالفات المرورية التي تم إرسالها له صحيحة.

وأن السبيل لتلافي ورود المخالفات يتطلب الالتزام بالسرعات المقررة وارتداء حزام الأمان حفاظًا على حياته وحياة المواطنين.

حملات مرورية موسعة لرصد المخالفات

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، والانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.



حملات للحد من الحوادث

وشنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدرات، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

وفي سياق آخر، تمكنت الرادارات الحديثة أعلى المحاور والطرق الجديدة من التقاط مخالفات مرورية بين تجاوز السرعة المقررة وحزام الأمان والتحدث في الهاتف المحمول.

وشنت الإدارة العامة للمرور عددًا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

فيس بوك موقع التواصل الاجتماعي المخالفات المرورية سرعة الاستجابة حزام الامان

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