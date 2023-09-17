حقيقة سرقة أسوار حديدية من حديقة مستشفى ومعهد فى الإسكندرية

كشفت الأجهزة المختصة ملابسات ما تم نشره على إحدى الصفحات عبر موقع "فيس بوك" من تعليق مدعوم بصور تضمن "الإدعاء بسرقة أجزاء من السور الحديدي للحديقة الأمامية لإحدى المستشفيات وحديقة أحد المعاهد بمنطقة باب شرق بالأسكندرية.



تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى نقل حي وسط الإسكندرية بعض أجزاء من الأسوار الحديدية المتهالكة للحديقتين لترميمها ، ويتم حالياً أعمال الصيانة لها بمعرفة الجهات المختصة بالمحافظة.

كما تبين عدم ورود ثمة بلاغات أو محاضر بقسم شرطة باب شرق بشأن سرقة الأسوار المشار إليها.