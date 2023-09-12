الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة وخطوات التظلم عليها

المخالفات المرورية
المخالفات المرورية

يوفر موقع النيابة العامة خدمة استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة، وذلك في إطار خطة الدولة لرقمنة كافة الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين تسهيلًا عليهم، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة وخطوات التظلم عليها. 

رابط استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة 

يمكن استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة من خلال موقع النيابة العامة ، فقم بالدخول على  موقع النيابة العامة بالضغط على الرابط التالي https://ppo.gov.eg

اضغط على "الاستعلامات".

اختر "مخالفات رخص المركبات".

أدخل رقم اللوحة.

اضغط على "إجمالي المخالفات".

موقع النيابة العامة ومصر الرقمية.. كيفية الاستعلام عن مخالفات السيارات فى مصر

موقع النيابة العامة للمرور .. أسرع طريقة للاستعلام عن المخالفات والتظلم

خطوات التظلم على المخالفات المرورية 

يمكن للمواطنين التظلم على المخالفات المرورية من خلال موقع النيابة العامة، من خلال الضغط على الرابط السابق واتبع الخطوات التالية:

سجل الدخول باستخدام حسابك.

اختر "الاستعلامات".

اختر "تظلمات رخص المركبات".

أدخل رقم اللوحة.

اضغط على "تفاصيل المخالفة".

اضغط على "طلب تظلم".

اكتب أسباب التظلم.

ارفع المستندات الداعمة للتظلم، مثل الصور أو الفيديوهات أو المستندات الرسمية.

اضغط على "إرسال".

ثم ستتلقى رسالة تأكيد على طلبك للتظلم، وسيتم النظر في التظلم من قبل لجنة مختصة من النيابة العامة، وسيتم اخطارك بالنتيجة في موعد أقصاه 30 يومًا من تاريخ تقديم التظلم.

وحددت النيابة العامة بعض الحالات التي لا يجوز التظلم على المخالفات المرورية وهي التي تم الحكم عليها نهائيًا من قبل المحكمة، ويجب أن يكون التظلم مسببًا، وأن يتضمن أسباب التظلم وكافة المستندات الداعمة، وسيتم رد رسوم التظلم في حالة قبوله.

وتأتي خطوات استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة والتظلم عليها إلكتورنيًا تسهيلًا على المواطنين حيث يوفر الوقت والجهد، حيث يمكن تقديم التظلم من أي مكان وفي أي وقت، ويسهل عملية تقديم التظلم، حيث لا يحتاج صاحب الشأن إلى الذهاب إلى مكتب النيابة العامة، ويضمن الشفافية والعدالة، حيث يتم النظر في التظلم من قبل لجنة مختصة من النيابة العامة.

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أسرع استعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة ورابط تحميل تطبيق النيابة العامة

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