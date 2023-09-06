الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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مصر

أسرع استعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة ورابط تحميل تطبيق النيابة العامة

مخالفات المرور
مخالفات المرور

يبحث الكثير من مالكي وقائدي السيارات عن أسرع استعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة عبر موقع النيابة العامة للخدمات المرورية، دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب البريد أو نيابة المرور لاستخراج شهادة المخالفات، في ظل التطور التكنولوجي وتفعيل خدمات المرور على منصة مصر الرقمية.

أسرع استعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

ويستعرض "الدستور" رابط أسرع استعلام عن مخالفات المرور برقم لوحة السيارات سواء كانت حروف وأرقام، أو أرقام فقط، عبر السطور التالية:-

  • تسجيل الدخول على رابط موقع النيابة العامة من هنا.
  • اضغط على أيقونة الاستعلامات.
  • اختر الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات أو مخالفات رخصة المرور.
  • ادخل بيانات السيارة المراد الاستعلام عليها.
  • اكتب رقم لوحة السيارة ومن ثم كتابة الأرقام والحروف عليها.
  • اضغط على الاستفسار عن  قيم مخالفات السيارة، وسيظهر قيمة المخالفة.

تطبيق الاستعلام عن مخالفات المرور

كما يمكن الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال التطبيق الإلكتروني الذي فعلته وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة العدل، للتيسير على المواطنين في حال مواجهة صعوبة في الدخول إلى الموقع الإلكتروني.

ويمكن تحميل تطبيق مخالفات المرور من هنا.

فعال.. خطوات استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة

مصر الرقمية.. روابط الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي أو رقم اللوحة

دون مجهود وفي أقل وقت.. الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا

تفاصيل استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023

قيمة التصالح على مخالفات المرور 

وحددت وزارة الداخلية قيمة التصالح على مخالفات المرور على النحو التالي:-

  • عدم ارتداء حزام الأمان: تتراوح الغرامة بين 100 و300 جنيه.
  • تركيب زجاج فيم: تتراوح الغرامة بين 20 و100 جنيه.
  • كسر بالزجاج: تتراوح الغرامة بين 20 و100 جنيه.
  • تركيب ستائر: تتراوح الغرامة بين 20 و100 جنيه.
  • عدم الاتزان في القيادة: تتراوح الغرامة بين 20 و50 جنيها.
  • اعتراض الطريق أمام سيارات الطوارئ: تتراوح الغرامية بين 20 و50 جنيها.
  • جلوس الأطفال دون السابعة في المقعد المجاور للسائق: تتراوح الغرامة بين 20 و50 جنيها.
  • عدم امتلاك سيارة حريق: تتراوح الغرامة بين 100 و300 جنيه.
  • تعطيل حركة المرور عن عمد: تتراوح الغرامة بين 300 و1500 جنيه.
  • تركيب سرينة هوائية: تتراوح الغرامة بين 500 و1000 جنيه.
  • إخراج السيارة دخان كثيف: تتراوح الغرامة بين 500 و1500 جنيه.
  • عدم تركيب اللوحات المعدنية: تتراوح الغرامة بين 100 و300 جنيه.
  • استعمال لوحات غير خاصة بالسيارة: تتراوح الغرامة بين 300 و1500 جنيه.
  • الانتظار في تقاطع الطرق: تتراوح الغرامة بين 200 و1000 جنيه.
  • السير ببطء ملحوظ في تقاطع الكوبري: تتراوح الغرامة بين 100 و1000 جنيه.
  • السير ببطء ملحوظ في مدخل النفق: تتراوح الغرامة بين 100 و1000 جنيه.
  • الانتظار في الأماكن الممنوعة: تتراوح الغرامة بين 200 و500 جنيه.
  • تركيب أجهزة تنبيه مخالفة: تتراوح الغرامة بين 500 و1000 جنيه.
  • استعمال أنوار ليزر: تتراوح الغرامة بين 20 و50 جنيها.
  • عدم صلاحية الفرامل: تتراوح الغرامة بين 300 و1500 جنيه.
  • الإمساك بالهاتف: تتراوح الغرامة بين 100 و300 جنيه.
  • التوقف على الكوبري عن عمد: تتراوح الغرامة بين 100 و1000 جنيه.
  • عدم السير في المسار المحدد على الطرق: تتراوح الغرامة بين 500 و1000 جنيه.
  • كسر الإشارة: تتراوح الغرامة بين 500 و1000 جنيه.
  • اعتداء صاحب السيارة على رجل المرور: تتراوح الغرامة بين 300 و1500 جنيه.
  • تجاوز السرعة المقررة: تتراوح الغرامة بين 300 و1500 جنيه.
  • انتهاء رخصة السير والقيادة: تتراوح الغرامة بين 1000 و2000 جنيه.
  • تغيير لون اللوحة المعدنية: تتراوح الغرامة بين 300 و1500 جنيه.
  • تخريب اللوحات المعدنية: تصل قيمة الغرامة إلى 1500 وإيقاف 6 أشهر.
  • السير دون رخصة سير: تتراوح قيمة الغرامة بين 1000 و3000 جنيه.
  • السير دن رخصة قيادة: تتراوح الغرامة بين 1000 و2000 جنيه.
  • السير عكس الاتجاه: تتراوح الغرامة بين 1000 و3000 جنيه.
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