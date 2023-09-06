أسرع استعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة ورابط تحميل تطبيق النيابة العامة

يبحث الكثير من مالكي وقائدي السيارات عن أسرع استعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة عبر موقع النيابة العامة للخدمات المرورية، دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب البريد أو نيابة المرور لاستخراج شهادة المخالفات، في ظل التطور التكنولوجي وتفعيل خدمات المرور على منصة مصر الرقمية.

أسرع استعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

ويستعرض "الدستور" رابط أسرع استعلام عن مخالفات المرور برقم لوحة السيارات سواء كانت حروف وأرقام، أو أرقام فقط، عبر السطور التالية:-

تسجيل الدخول على رابط موقع النيابة العامة من هنا.

اضغط على أيقونة الاستعلامات.

اختر الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات أو مخالفات رخصة المرور.

ادخل بيانات السيارة المراد الاستعلام عليها.

اكتب رقم لوحة السيارة ومن ثم كتابة الأرقام والحروف عليها.

اضغط على الاستفسار عن قيم مخالفات السيارة، وسيظهر قيمة المخالفة.

تطبيق الاستعلام عن مخالفات المرور

كما يمكن الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال التطبيق الإلكتروني الذي فعلته وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة العدل، للتيسير على المواطنين في حال مواجهة صعوبة في الدخول إلى الموقع الإلكتروني.

ويمكن تحميل تطبيق مخالفات المرور من هنا.

قيمة التصالح على مخالفات المرور

وحددت وزارة الداخلية قيمة التصالح على مخالفات المرور على النحو التالي:-