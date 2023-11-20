الإثنين 20 نوفمبر 2023
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حوادث

كيفية التظلم على المخالفات المرورية عبر موقع النيابة العامة في 9 خطوات

مخالفات المرور
مخالفات المرور

تصدرت خطوات التظلم على المخالفات المرورية عبر موقع النيابة العامة للمرور قائمة بحث واهتمام عدد كبير من ملاك وقائدي السيارات الأجرة والخاصة في مصر خلال الفترة الماضية على حد سواء، بالتزامن مع انتشار أجهزة الرادار لمراقبة سرعة السيارات وسلوك السائقين أثناء القيادة للتأكد من عدم مخالفة قواعد السير المروية.

التظلم على مخالفات المرور إلكترونيا 

وأتاحت نيابة المرور خدمة التظلم على مخالفات المرور إلكترونيا عبر موقعها الإلكتروني ضمن خدمات التحول الرقمي التي تطبقها الحكومة، للتيسير على المواطنين.

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خطوات التظلم على مخالفات المرور 

ويرصد "الدستور" خطوات تقديم التظلم على مخالفات المرور عبر موقع النيابة العامة للمرور، ضمن الخدمات المتنوعة للقراء.

  1. وتبدأ أولى خطوات تقديم التظلم على مخالفات المرور بتسجيل الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة من هنا.
  2. الخطوة الثانية تتمثل في الضغط على أيقونة التظلمات.
  3. الخطوة الثالثة تتمثل في اختيار تظلمات رخص المركبات.
  4. الخطوة الرابعة تتمثل في كتابة الرقم القومي في الخانة المخصصة، والضغط على تفاصيل المخالفة.
  5. الخطوة الخامسة تحديد المخالفة المراد التظلم عليها بعد ظهور المخالفات كافة على الشاشة، وتفصيلاتها، قيمة الأخد الأدنى والأقصى للغرامة المستحقة.
  6. الخطوة السادسة تتمثل في كتابة سبب التظلم ثم الضغط على "تظلم".
  7. الخطوة السابعة تتمثل في الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية المستخدمة.
  8. الخطوة الثامنة تتمثل في تسجيل البيانات الشخصية، في الخانات الشخصية المخصصة لذلك، ثم الضغط على إرسال الطلب.
  9. آخر خطوة الاحتفاظ برقم التظلم الظاهر على الشاشة بيانات إيصال التظلم؛ لاستخدامه في المتابعة ومعرفة النتيجة.

ووفقا لقانون المرور المصري، فإن قيمة مخالفة المرور تتضاعف، إذا كرر قائد السيارة نفس المخالفة المرورية ارتكابها للمرة الثانية، خلال فترة أقل من 6 أشهر من تاريخ المخالفة السابقة.

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