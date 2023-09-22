الجمعة 22 سبتمبر 2023
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خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة 2023

مخالفات المرور
مخالفات المرور

ننشر لكم خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة 2023، حيث يبحث مجموعة كبيرة من أصحاب السيارات عبر محرك البحث «جوجل»، حيث أتاح موقع النيابة العامة للمرور إمكانية الاستعلام عن المخالفات مجاناً.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة 2023

وفي هذا الإطار، يمكن لأصحاب السيارات أو المركبات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة 2023، “أون لاين” من خلال موقع النيابة العامة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي: علي صاحب السيارة تسجيل الدخول إلى موقع النيابة العامة عبر الرابط التالي: 
https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal/pages_publicservices/trafficservices.
الخطوة الثانية: علي صاحب السيارة تحديد أيقونة الاستعلامات.
الخطوة الثالثة: علي صاحب السيارة اختيار مخالفات رخص المركبات.
الخطوة الرابعة: علي صاحب السيارة كتابة رقم اللوحة المعدنية للسيارة.
الخطوة الخامسة: علي صاحب السيارة الضغط على "إجمالي المخالفات".

وعند معرفة إجمالي المخالفات، يمكن للمواطن دفع المخالفات أونلاين، أو التظلم على المخالفة، أو إصدار شهادة مخالفات.

خطوات استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023 عبر موقع النيابة العامة

أسرع استعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة ورابط تحميل تطبيق النيابة العامة

استعلام عن مخالفات المرور مجاناً

وفي هذا الصدد، يستطيع ملاكي السيارت الاستعلام عن مخالفات المرور مجاناً من خلال تحميل تطبيق النيابة العامة علي الموبايل، و يتم إجراء ذلك من خلال ما يلي:

أولا: تحميل تطبيق النيابة العامة على الهاتف المحمول.
ثانياً: فتح التطبيق.
ثالثاً: اختيار الاستعلامات.
رابعاً: اختيار مخالفات رخص المركبات.
خامساً: إدخال رقم اللوحة المعدنية للسيارة.
سادساً: الضغط على "إجمالي المخالفات".

خطوات التظلم على مخالفات المرور 2023

وفي هذا السياق، يستطيع أصحاب السيارات أو المركبات التظلم على المخالفات المرورية باستخدام الرقم القومي من خلال إتباع الخطوات كالآتي:

الخطوة الأولي: تسجيل الدخول لموقع النيابة العامة عبر الرابط التالي:
https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal/pages_publicservices/trafficservices.
الخطوة الثانية: الضغط على التظلم على المخالفة المرور
الخطوة الثالثة: تحديد نوع التظلم سواء كان للرخصة السيارة أو القيادة.
الخطوة الرابعة: تسجيل الرقم القومي في الخانة المخصصة
الخطوة الخامسة: الضغط على كلمة تفاصيل المخالفة فتظهر جميع المخالفات التي تم ارتكابها قائد السيارة.
الخطوة السادسة: الضغط على الموافق على شروط الخدمة الضغط على كلمة إرسال الطلب.
الخطوة السابعة: حفظ إيصال التظلم، والرقم الخاص بالخدمة، لاستخدامه في متابعة النتيجة.
الخطوة الثامنة: إرسال نتيجة التظلم في رسالة من خلال رقم هاتفك المحمول الذي تم تسجيله.

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