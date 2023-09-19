الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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حوادث

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة والحد الأدنى والأقصى للتصالح

مخالفات المرور
مخالفات المرور

فعلت وزارتا الداخلية والعدل رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة عبر موقع مصر الرقمية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخدمة تقديم التظلمات على المخالفات المرورية، وسداد رسوم التصالح إلكترونيًا، للتيسير على المواطنين.

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

ويستعرض "الدستور" رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة عبر موقع مصر الرقمية وقيمة التصالح على المخالفات المرورية في هذا التقرير عبر السطور التالية:-

يمكن الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة للسيارة عبر موقع مصر الرقمية من خلال اتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول إلى موقع  مصر الرقمية.
  • اختيار أيقونة مركباتي.
  • اختيار الاستعلام عن مخالفات المرور للسيارة.
  • اضغط على بدء الخدمة.
  • أدخل رقم السيارة المراد الاستعلام عنها.

استعلام مخالفات المرور بالرقم القومي

كما يمكن الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي عبر موقع النيابة العامة من خلال اتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول إلى موقع النيابة العامة.
  • الضغط على أيقونة «بيانات المرور»، الموجودة على يمين الصفحة
  • اختيار أيقونة الاستعلام عن مخالفات المركبات.
  • وبعد ذلك يتطلب منك إدخال الرقم القومي.
  • ثم أدخل رقم اللوحة المعدنية الخاص بالسيارة، بكتابة الأرقام أولا ثم الحروف.
  • يجب على الشخص الضغط على كلمة إجمالي مخالفات المرور، لتظهر مبالغ المخالفات المستحق دفعها.

أسرع استعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة ورابط تحميل تطبيق النيابة العامة

فعال.. خطوات استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة

مصر الرقمية.. روابط الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي أو رقم اللوحة

خطوات استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023 عبر موقع النيابة العامة

قيمة التصالح على المخالفات المروية

المخالفات الحد الأدنى للتصالحالحد الأقصى للتصالح
قيادة سيارة دون لوحات معدنية أو استخدام لوحة مزورة1000 جنيه2000 جنيه
تغيير لون اللوحات المعدنية300 جنيه1500 جنيه
انتهاء مدة رخصة القيادة1000 جنيه2000 جنيه
تجاوز السرعة المقررة300 جنيه1500 جنيه
عدم اتباع تعليمات رجال المرور100 جنيه1000 جنيه
عدم اتباع إشارات المرور500 جنيه1000 جنيه
كسر إشارة الضوء500 جنيه1000 جنيه
عدم اتباع المسار المحدد للسيارة500 جنيه1000 جنيه
التوقف المتعمد على الكوبري100 جنيه1000 جنيه
السير ببطء شديد على الجسر100 جنيه1000 جنيه
استخدام الهاتف محمول أثناء القيادة100 جنيه300 جنيه
عدم تثبيت اللوحات في المكان المخصص100 جنيه300 جنيه
جلوس الأطفال أقل من 7 سنوات في المقعد الأمامي20 جنيهًا50 جنيه
عدم توافر متطلبات الأمان والمتانة في السيارة20 جنيهًا50 جنيه
الوقوف في المكان الممنوع200 جنيه500 جنيه
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