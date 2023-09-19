رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة والحد الأدنى والأقصى للتصالح
فعلت وزارتا الداخلية والعدل رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة عبر موقع مصر الرقمية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخدمة تقديم التظلمات على المخالفات المرورية، وسداد رسوم التصالح إلكترونيًا، للتيسير على المواطنين.
الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة
ويستعرض "الدستور" رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة عبر موقع مصر الرقمية وقيمة التصالح على المخالفات المرورية في هذا التقرير عبر السطور التالية:-
يمكن الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة للسيارة عبر موقع مصر الرقمية من خلال اتباع الخطوات التالية:-
- الدخول إلى موقع مصر الرقمية.
- اختيار أيقونة مركباتي.
- اختيار الاستعلام عن مخالفات المرور للسيارة.
- اضغط على بدء الخدمة.
- أدخل رقم السيارة المراد الاستعلام عنها.
استعلام مخالفات المرور بالرقم القومي
كما يمكن الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي عبر موقع النيابة العامة من خلال اتباع الخطوات التالية:-
- تسجيل الدخول إلى موقع النيابة العامة.
- الضغط على أيقونة «بيانات المرور»، الموجودة على يمين الصفحة
- اختيار أيقونة الاستعلام عن مخالفات المركبات.
- وبعد ذلك يتطلب منك إدخال الرقم القومي.
- ثم أدخل رقم اللوحة المعدنية الخاص بالسيارة، بكتابة الأرقام أولا ثم الحروف.
- يجب على الشخص الضغط على كلمة إجمالي مخالفات المرور، لتظهر مبالغ المخالفات المستحق دفعها.
قيمة التصالح على المخالفات المروية
|المخالفات
|الحد الأدنى للتصالح
|الحد الأقصى للتصالح
|قيادة سيارة دون لوحات معدنية أو استخدام لوحة مزورة
|1000 جنيه
|2000 جنيه
|تغيير لون اللوحات المعدنية
|300 جنيه
|1500 جنيه
|انتهاء مدة رخصة القيادة
|1000 جنيه
|2000 جنيه
|تجاوز السرعة المقررة
|300 جنيه
|1500 جنيه
|عدم اتباع تعليمات رجال المرور
|100 جنيه
|1000 جنيه
|عدم اتباع إشارات المرور
|500 جنيه
|1000 جنيه
|كسر إشارة الضوء
|500 جنيه
|1000 جنيه
|عدم اتباع المسار المحدد للسيارة
|500 جنيه
|1000 جنيه
|التوقف المتعمد على الكوبري
|100 جنيه
|1000 جنيه
|السير ببطء شديد على الجسر
|100 جنيه
|1000 جنيه
|استخدام الهاتف محمول أثناء القيادة
|100 جنيه
|300 جنيه
|عدم تثبيت اللوحات في المكان المخصص
|100 جنيه
|300 جنيه
|جلوس الأطفال أقل من 7 سنوات في المقعد الأمامي
|20 جنيهًا
|50 جنيه
|عدم توافر متطلبات الأمان والمتانة في السيارة
|20 جنيهًا
|50 جنيه
|الوقوف في المكان الممنوع
|200 جنيه
|500 جنيه