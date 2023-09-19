الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

خطوات استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023 عبر موقع النيابة العامة

مخالفات المرور
مخالفات المرور

استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023.. من أكثر الأمور بحثًا على محرك البحث العالمي جوجل؛ توفيرًا للوقت والجهد بدلًا من عناء الذهاب للمصالح الحكومية.

ونجد أن موقع النيابة العامة قد سهل على عدد من المواطنين خدماتهم المرورية بدءًا من الاستعلام والتظلم وسداد المخالفات المرورية وغيرها من الخدمات المتاحة.

استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023

أتاح موقع النيابة العامة عدد من الخدمات المرورية على موقعها الرسمي أهمها الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة من خلال بعض الخطوات : - 
- ادخل على موقع النيابة العامة من هنا .
- اختر قائمة الاستعلامات.
-اختر نوع الاستعلام عن كافة مخالفات المرور «رخص المركبات، مخالفات رخص القيادة»
- اختر رخص المركبات

-اكتب رقم المركبة

-اختر تظهر لك قيمة إجمالي المخالفات.

أسرع استعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة ورابط تحميل تطبيق النيابة العامة

فعال.. خطوات استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة

مصر الرقمية.. روابط الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي أو رقم اللوحة

لينك استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023

التظلم على المخالفات المرورية 2023

وإذا لم تجد مناصفة في إجمالي المخالفات المرورية 2023 التي ارتكبتها على مدار الفترة الماضية يمكنك التظلم على المخالفات المرورية من خلال :- 

-موقع النيابة العامة من هنا.
-اخترالتظلم على المخالفة المرور
- اختر نوع التظلم سواء كانت لرخصة السيارة أو القيادة.
- اكتب بيانات الرقم القومي بالخانة المخصصة
- اضغط على كلمة تفاصيل المخالفة، فستظهر كافة المخالفات التي قد تم ارتكابها قائد السيارة.
- وافق على شروط إرسال الطلب.
- احفظ إيصالات التظلم، والرقم الخاص بالخدمة، لاستخدامه في متابعة النتيجة.
-إرسال نتائج التظلم في رسالة برقم هاتفك المحمول .

موقع النيابة العامة

سهل موقع النيابة العامة على قائدي السيارات والمواطنين الدخول للاستعلام عن المخالفات المرورية وغيرها من الخدمات المرورية بدلًا من تكبد عناء الذهاب للمصالح الحكومية في توفير الوقت والجهد.

وتتضمن تلك الخدمات «خدمة الدفع عند الاستلام، خدمة الدفع عن طريق بطاقات الائتمان وكروت ميزة الحكومية، خدمة التظلم من قيم المخالفات، خدمة متابعة حالة الطلبات، خدمة إلغاء الطلبات الإلكترونية، خدمة توصيل شهاده براءة الذمة».

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