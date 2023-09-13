الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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حوادث

مصر الرقمية| رابط موقع النيابة العامة للاستعلام عن المخالفات المرورية لرخص المركبات

جريدة الدستور

تصدر رابط موقع النيابة العامة للمخالفات المرورية ومصر الرقمية قائمة بحث الكثير من المواطنين أصحاب السيارات في مصر خلال الفترة الماضية، للاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة واستخراج شهادات البيانات وتقديم طلبات التصالح أو التظلم على تحريرها.

موقع النيابة العامة للمخالفات المرورية 

فعلت وزارة العدل رابط موقع النيابة العامة للمخالفات المرورية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، للتيسير على المواطنين في الاستفادة من الاستعلام عن المخالفات المرورية لرخص المركبات والدرجات النارية ورخص القيادة.

ويمكن الاستفادة من خدمات موقع النيابة العامة للخدمات المرورية بالمجان، من خلال اتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول إلى موقع النيابة العامة للخدمات المرورية.
  • الضغط على أيقونة «بيانات المرور»، الموجودة على يمين الصفحة
  • اختيار أيقونة الاستعلام عن مخالفات المركبات.
  • وبعد ذلك يتطلب منك إدخال الرقم القومي.
  • ثم أدخل رقم اللوحة المعدنية الخاص بالسيارة، بكتابة الأرقام أولا ثم الحروف.
  • يجب على الشخص الضغط على كلمة إجمالي مخالفات المرور، لتظهر مبالغ المخالفات المستحق دفعها.

موقع مصر الرقمية للمخالفات المرورية 

كما أدرجت الحكومة المصرية خدمات المرور عبر موقع مصر الرقمية، للاستعلام عن المخالفات المرورية وتجديد رخص السيارات وطلب شهادات براءة الذمة من المخالفات.

ويمكن الاستعلام من خدمات المرور عبر موقع مصر الرقمية من خلال اتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول إلى موقع مصر الرقمية.
  • اختيار أيقونة مركباتي.
  • اختيار الاستعلام عن مخالفات المرور للسيارة.
  • اضغط على بدء الخدمة.
  • أدخل رقم السيارة المراد الاستعلام عنها.

مصر الرقمية.. روابط الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي أو رقم اللوحة

أسرع استعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة ورابط تحميل تطبيق النيابة العامة

موقع النيابة العامة.. رابط الاستعلام عن مخالفات المرور لرخص السيارات والقيادة

شرطة المرور: ضبط ‏75304 مخالفات متنوعة خلال 24 ساعة

تحرير 1075 مخالفة مرورية في القليوبية

في سياق متصل، أعلنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، تحرير 1075 مخالفة مرورية متنوعة، خلال حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة.

وجاءت أبرز المخالفات المرورية التي ضبطتها الحملة:-

  • 465 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية.
  • 500 مخالفات متنوعة.
  • ضبط 15 سائقا بدون رخصة قيادة.
  • ضبط 5 سائقين يقودون بدون رخصة تسيير.
  • سحب 3 دراجات نارية بدون رخص قيادة.
  • حجز دراجتين غير مرخصتين.
  • تحرير 3 مخالفات ملصقات.
  • 80 تصالح فورى بحصيلة فورية 4000 جنيها.
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