الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موقع النيابة العامة.. رابط الاستعلام عن مخالفات المرور لرخص السيارات والقيادة

مخالفات المرور
مخالفات المرور

تصدر رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة للمركبات والدرجات النارية عبر موقع النيابة العامة للخدمات المرورية قائمة بحث الكثير من المواطنين في مصر وفقا لمؤشرات محرك البحث العملاق "جوجل".

 

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 

ويستعرض "الدستور" رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة للسيارات الملاكي والأجرة وسيارات النقل والدرجات النارية عبر موقع النيابة العامة للخدمات المرورية، خلال السطور التالية:-

• أولا:- الدخول على رابط موقع النيابة العامة للخدمات المرورية من هنــــا.

• ثانيا:- اضغط على أيقونة الاستعلامات.

• ثالثا:- اختر الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات أو مخالفات رخصة القيادة.

• رابعا:- ادخل بيانات السيارة المراد الاستعلام عليها.

• خامسا:- اكتب رقم لوحة السيارة ومن ثم كتابة الأرقام والحروف عليها.

• سادسا:- اضغط على الاستفسار عن  قيم مخالفات السيارة، وسيظهر قيمة المخالفة.

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طرق دفع مخالفات المرور 

ويمكن سداد إلكترونيا ببطاقة الائتمان من خلال إحدى طرق الدفع المبينة على الموقع بعد اتباع الخطوات السابقة ثم الضغط على كلمة استمرار وكتابة  بيانات بطاقتك الائتمانية والتي ستقوم باستخدامها من أجل الدفع وسوف تصل إليك  رسالة تأكيد السداد.

كما يمكن دفع مخالفات المرور من خلال مكاتب البريد عن طريق الذهاب إلى أي مكتب بريد.

ويتم تقديم البطاقة  الشخصية ورخصة السيارة إلى موظف مكتب البريد المختص لتحديد قيمة مخالفاتك المرورية، وإبلاغك بقيمة المخالفة المستحقة لدفعها واستلام شهادة إبراء الذمة.

مخالفات المرور التي يجوز التصالح فيها

حددت وزارة الداخلية قائمة المخالفات المرورية التي يجوز التصالح عليها وفقا لقانون المرور، بعد دفع الغرامة المحدد، وتتمثل أبرز المخالفات ارتكاب ما يلي:-

• السير بدون رخصة.

• تغيير لون اللوحات المعدنية.

• انتهاء استلام رخصة القيادة.

• تجاوز السرعة المقررة.

• عدم اتباع تعليمات رجال المرور.

• كسر إشارة الضوء.

• عدم اتباع المسار المحدد للسيارة.

• السير ببطء شديد على الجس.

• التوقف المتعمد على الكوبري.

• استخدام الهاتف يدويا أثناء القيادة.

• الوقوف في المحظور.

• استخدام الهاتف يدويا أثناء القيادة.

• قيادة السيارة بدون حزام أمان.

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