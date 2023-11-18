يعد خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيا أحد أسهل الخطوات التي يبحث عنها الكثير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل لمعرفة قيمة المخالفات المستحقة على سياراتهم، وذلك من خلال بوابة النيابة العامة على موقع الحكومة الرقمي.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيا أحد أبرز وسائل التيسير على المواطنين نظرًا لأنه يمكن تحقيق تلك الخطوات عن طريق استخدام الهواتف الذكية أو عن طريق استخدام جهاز الكمبيوتر.

ويمكن تحقيق خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيًا، في منتهى السهولة واليسر خلا ثوان معدودة تحصل على قيمة المخالفات وأيضا يمكن السداد عن طريق الإنترنت.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيا

ويمكن لأصحاب السيارات الملاكي الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني للنيابة العامة، على محرك البحث جوجل من خلال اتباع الخطوات الأتية.

الدخول إلى محرك البحث جوجل والبحث عن موقع النيابة العامة.

الدخول إلى موقع النيابة العامة من خلال هذا الرابط: https://www.ppo.gov.eg/

ثم عليك القيام بالنقر على علامة التبويب "الاستعلامات".

ثم عليك القيام بالنقر على "الاستعلام عن مخالفات المرور".

الخطوة التالية عليك أن تدخل رقمك القومي في الحقل المخصص لذلك.

ثم عليك الضغط على زر "بحث".

عقب الانتهاء من كل هذه الخطوات ستظهر أمامك صفحة بها معلومات عن مخالفات المرور الخاصة بك، بما في ذلك نوع المخالفة، وتاريخها المخالفة، وقيمتها.

كما يمنحك موقع النيابة العامة إمكانية الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي عبر خدمة الرسائل النصية، من خلال أن ترسل رسالة نصية إلى رقم 7070 تحتوي على الرقم القومي الخاص بك، ستتلقى رسالة نصية تحتوي على معلومات عن مخالفات المرور الخاصة بك، بما في ذلك نوع المخالفة، وتاريخ المخالفة، وقيمة المخالفة، مع إمكانية أن تحصل على شهادة المخالفات دليفري من نفس الموقع.