السبت 18 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيا

المخالفات المرورية
المخالفات المرورية

يعد خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيا أحد أسهل الخطوات التي يبحث عنها الكثير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل لمعرفة قيمة المخالفات المستحقة على سياراتهم، وذلك من خلال بوابة النيابة العامة على موقع الحكومة الرقمي.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيا أحد أبرز وسائل التيسير على المواطنين نظرًا لأنه يمكن تحقيق تلك الخطوات عن طريق استخدام الهواتف الذكية أو عن طريق استخدام جهاز الكمبيوتر.

txt

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة

ويمكن تحقيق خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيًا، في منتهى السهولة واليسر خلا ثوان معدودة تحصل على قيمة المخالفات وأيضا يمكن السداد عن طريق الإنترنت.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيا

ويمكن لأصحاب السيارات الملاكي الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني للنيابة العامة،  على محرك البحث جوجل من خلال اتباع الخطوات الأتية.

الدخول إلى محرك البحث جوجل والبحث عن موقع النيابة العامة.

الدخول إلى موقع النيابة العامة  من خلال هذا الرابط: https://www.ppo.gov.eg/

ثم عليك القيام بالنقر على علامة التبويب "الاستعلامات".

ثم عليك القيام بالنقر على "الاستعلام عن مخالفات المرور".

الخطوة التالية عليك أن تدخل رقمك القومي في الحقل المخصص لذلك.

ثم عليك الضغط على زر "بحث".

عقب الانتهاء من كل هذه الخطوات ستظهر أمامك صفحة بها معلومات عن مخالفات المرور الخاصة بك، بما في ذلك نوع المخالفة، وتاريخها المخالفة، وقيمتها.

المشروع القومى للطرق.. كيف ساهم فى تسهيل الحركة المرورية؟

موقع النيابة العامة للمرور.. استعلام المخالفات إلكترونيا

كما يمنحك موقع النيابة العامة إمكانية الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي عبر خدمة الرسائل النصية، من خلال أن ترسل رسالة نصية إلى رقم 7070 تحتوي على الرقم القومي الخاص بك، ستتلقى رسالة نصية تحتوي على معلومات عن مخالفات المرور الخاصة بك، بما في ذلك نوع المخالفة، وتاريخ المخالفة، وقيمة المخالفة، مع إمكانية أن تحصل على شهادة المخالفات دليفري من نفس الموقع.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيا مخالفات المرور 2023 الاستعلام عن مخالفات السيارات برقم اللوحة الاستعلام عن المخالفات على النت خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية

الأكثر قراءة

«السياحة»: عودة الحجوزات الخارجية.. وتأثير الحرب «طفيف» حتى الآن

سقوط أكاذيب إسرائيل حول «أسلحة حماس» فى مستشفى «الشفاء»

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون فى تل أبيب لإيقاف الحرب على غزة

الأزهر للفلسطينيين: لا تيأسوا فإن ثأركم عند الله وهو الغالب الذى لا يقهر

مصر تطلق أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة لأهالى غزة

حماس: فقدنا الاتصال بمجموعات مكلفة بحماية المحتجزين الإسرائيليين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

اغتصاب الذاكرة.. تهويد التاريخ

وائل لطفي

هل تغتنم المقاومة الفرصة؟

ماجد حبته

إفاقة أوروبية محتملة

بسنت حسن

أنسنة القضية.. هى الحل

د. منى حلمى

عمرك يا ابنتى قصير

علي سعدة

عندما تحرص الزعامة على سلامة شعبها

أحمد الصغير

هى أشياءٌ لا تُشترى..!

جلال حمام

نتنياهو.. الرجل الخطأ فى المكان الخطأ

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط أكاذيب إسرائيل حول «أسلحة حماس» فى مستشفى «الشفاء»

أهالى المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس" يعتصمون خارج مكتب نتنياهو

مصر تدين القصف الإسرائيلى لمدرسة الفاخورة بغزة: جريمة حرب تقتضى التحقيق والمحاسبة