موقع النيابة العامة للمرور.. استعلام المخالفات إلكترونيا

يمكن تعريف المخالفات المرورية بأنها أي عمل ينتهك قوانين المرور في الدولة أو البلد المعني، وتشمل هذه المخالفات مجموعة واسعة من الأفعال، مثل: تجاوز السرعة المقررة، عدم وضع حزام الأمان، القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، السير عكس الاتجاه، وغيرها.

يلعب الالتزام بقوانين المرور دورًا مهمًا في الحفاظ على السلامة المرورية ومنع وقوع الحوادث، كما أن الالتزام بقوانين المرور يساعد على تنظيم حركة المرور وجعلها أكثر سلاسة وأمانًا، ولذلك، من المهم أن يحرص جميع السائقين على الالتزام بقوانين المرور، وذلك من أجل سلامتهم وسلامة الآخرين.

ويبحث قائدي السيارات عن الاستعلام عن المخالفات المرورية بالعبارات التالية

مخالفات المرور للمركبات

الكشف عن المخالفات

البوابة الالكترونية للمرور

نيابة المرور والمخالفات الإلكترونية

الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم اللوحة

تنقسم مخالفات المرور إلى عدة أنواع رئيسية، وهي:

مخالفات السرعة: وهي المخالفات التي ترتكب بسبب تجاوز السرعة المقررة في الطريق.

مخالفات عدم الالتزام بالإشارات المرورية: وهي المخالفات التي ترتكب بسبب عدم الالتزام بالإشارات المرورية، مثل الإشارة الحمراء أو الإشارة الصفراء.

مخالفات عدم الالتزام بالقواعد العامة للمرور: وهي المخالفات التي ترتكب بسبب عدم الالتزام بالقواعد العامة للمرور، مثل عدم وضع حزام الأمان أو القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات.

مخالفات القيادة بدون رخصة قيادة: وهي المخالفات التي ترتكب بسبب القيادة بدون رخصة قيادة سارية المفعول.

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استعلام المخالفات للمرور عبر موقع النيابة العامة

يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر موقع النيابة العامة من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع النيابة العامة على الإنترنت

النقر على أيقونة "خدمات المرور".

النقر على خدمة " استعلام عن المخالفات المرورية ".

إدخال رقم لوحة السيارة.

النقر على زر "عرض المخالفات المرورية".

ستظهر لك قائمة بجميع المخالفات المرورية المسجلة على السيارة، مع توضيح نوع المخالفة وتاريخها وقيمة الغرامة.

خطوات التظلم على المخالفات المرورية

في حالة عدم موافقة صاحب السيارة على المخالفات المرورية المسجلة على سيارته، يمكنه تقديم تظلم على المخالفة من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع النيابة العامة على الإنترنت من خلال الرابط التالي: https://www.ppo.gov.eg/

النقر على أيقونة "خدمات المرور".

النقر على خدمة "التظلمات".

اختيار نوع التظلم (تظلم على مخالفات رخص المركبات أو تظلم على مخالفات رخص القيادة).

إدخال بيانات التظلم المطلوبة، والتي تتضمن:

رقم اللوحة (رقم اللوحة مكون من 4 أرقام و3 حروف، على سبيل المثال: 123456 أ).

نوع المخالفة.

تاريخ المخالفة.

أسباب التظلم.

النقر على زر "إرسال التظلم".

سيتم إرسال التظلم إلى النيابة العامة لفحصه، وسيتم إخطار صاحب السيارة بنتيجة التظلم في موعد أقصاه 60 يومًا من تاريخ تقديم التظلم.