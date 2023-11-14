استعلام المخالفات المرورية في مصر ببلاش

استعلام المخالفات المرورية في مصر.. يبحث العديد من المواطين عن خدمات المخالفات المرورية على محرك البحث العالمي جوجل من قبل السائقين وقائدي السيارات.

واختص موقع النيابة العامة على الانترنت بتوفير الوقت والجهد على قائدي السيارات للاستعلام عن المخالفات المرورية والتظلم عليها وسدادها إلكترونيًا بدلًا من الذهاب للمصلحة العامة.



استعلام المخالفات المرورية في مصر

في خطوات بسيطة يمكن لقائدي السيارات والسائقين الاستعلام عن المخالفات المرورية بالرقم القومي من خلال: -

-تسجيل الدخول على موقع النيابة العامة من هنا.

-اختيار أيقونة الاستعلامات.

-اضغط على مخالفات رخص المركبات.

-كتابة رقم اللوحة المعدنية للسيارة.

-ضغط على أيقونة إجمالي المخالفات.

-ستظهر أمامك مخالفات المرور برقم اللوحة بعد الاستعلام.



خطوات سداد مخالفات المرور

وتوفيرًا للوقت والجهد يمكن لأي قائد سيارة دفع مخالفات المرور أون لاين أو من خلال طلب شخص إلى المنزل لسدادها ولمعرفة خطوات السداد أون لاين:-

-تسجيل الدخول علي موقع النيابة العامة من هنا.

-اختر أيقونة الدفع.

-اكتب اسم مالك السيارة رباعي في المكان المخصصة لها.

-ملئ العنوان الخاص بـ مالك السيارة التي يتم الاستعلام عن مخالفات المرور الخاصة بها.

-اسم المرور التابع له، وأرقام وحروف السيارة.

-ادفع مخالفات المرور عبر الموقع الإلكتروني من خلال بطاقة الائتمان، أو عبر ماكينة فوري.

شروط تقديم التظلم من مخالفات المرور

أعلنت وزارة الداخلية عن شروط تقديم التظلم على مخالفات المرور المسجلة على السيارة منها التظلم من مخالفات المرور خلال 60 يومًا من تاريخ تسجيل المخالفة، وأن تكون المخالفة مسجلة على السيارة التي يمتلكها أو يقودها صاحب التظلم، وتقديم المستندات التي تدعم موقفه من التظلم مثل صورة من تقرير الفحص الفني، أوصورة من المخالفة، أو مستندات أخرى ذات صلة.