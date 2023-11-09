الخميس 09 نوفمبر 2023
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الرابط والخطوات.. الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة 2023

المخالفات المرورية
المخالفات المرورية

ننشر لكم رابط وخطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة 2023، حيث يبحث الكثير من مالكي وسائقي السيارات عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، عن كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية، وتقدم النيابة العامة خدمة الاستعلام برقم اللوحة، عن طريق الموقع الخاص بها مجانًا، بدون الحاجة للازدحام داخل مقر وحدات المرور.

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة 2023

وفي هذا الصدد، يستطيع ملاك السيارات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي "1": تسجيل الدخول على موقع النيابة العامة عبر الرابط التالي:
https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal/pages_publicservices/trafficservices.
الخطوة الثانية "2": اختيار أيقونة الاستعلامات.
الخطوة الثالثة "3": الضغط على مخالفات رخص المركبات.
الخطوة الرابعة "4": كتابة رقم اللوحة المعدنية للسيارة.
الخطوة الخامسة "5": الضغط على أيقونة إجمالي المخالفات.
الخطوة السادسة "6": تظهر أمامك مخالفات المرور برقم اللوحة بعد الاستعلام.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2023

وفي هذا الإطار، يستطيع المواطنين عبر موقع وزارة الداخلية للاطلاع على مخالفات المرور برقم السيارة من خلال الخطوات التالية:

أولا: تسجيل الدخول على موقع النيابة العامة الأسبق.
ثانيًا: اختيار أيقونة “الاستعلامات”.
ثالثًا: الضغط على مخالفات رخص المركبات.
رابعًا: إدخال رقم اللوحة المعدنية للسيارة.
خامسًا: اختيار أيقونة “إجمالي المخالفات”.
سادسًا: تظهر أمامك مخالفات المرور برقم السيارة.

مجانًا.. رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة عبر موقع النيابة العامة

خطوات دفع مخالفات المرور برقم السيارة 2023 أونلاين

وفي هذا الجانب، يمكن للمواطنين دفع مخالفات المرور برقم السيارة، أونلاين من خلال الخطوات التالية:

خطوة أولى: تسجيل الدخول علي موقع النيابة العامة للمرور السابق ذكره اختر أيقونة الدفع.
خطوة ثانية: اكتب اسم مالك السيارة رباعي في المكان المخصصة لها.
خطوة ثالثة: ملئ العنوان الخاص بـ مالك السيارة التي يتم الاستعلام عن مخالفات المرور الخاصة بها، واسم المرور التابع له، وأرقام وحروف السيارة.
خطوة رابعة: ادفع مخالفات المرور عبر الموقع الإلكتروني من خلال بطاقة الائتمان، أو عبر ماكينة فوري.

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