مجانًا.. رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة عبر موقع النيابة العامة

تصدر رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة مجانا عبر موقع النيابة العامة قائمة بحث الكثير من أصحاب وقائدي السيارات والدرجات النارية خلال الفترة الجارية، وفقا لما أظهرته مؤشرات البحث على محرك جوجل في مصر.

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

ونقدم لكم الخطوات المطلوبة الواجب اتباعها من قبل قائدي السيارات الراغبين في الاستعلام عن مخالفات المرور برقم لوحة السيارات سواء حروف وأرقام أو أرقام فقط، عبر موقع النيابة العامة الخاص بالخدمات المرورية.

وتبدأ أولى خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال تسجيل الدخول إلى موقع النيابة العامة من هنا.

وفي الخطوة التالية، اختيار أيقونة الاستعلام عن مخالفات المركبات.

وبعد ذلك اختيار نوع المركبة الراغب في الاستعلام عن مخالفاتها (سيارة ملاكي، سيارة نقل، دراجة بخارية، …).

ثم سجل كافة بيانات صاحب السيارة الرقم القومي، ورقم الهاتف المحمول.

وفي الخطوة التالية أدخل تسجيل رقم اللوحة المعدنية سواء أرقام وحروف أو أرقام فقط.

وبعد التأكد من صحتها اضغط على كلمة استعلام.

ستظهر قائمة البيانات اللازمة عن المخالفات المرورية في حالة وجودها.

التصالح على مخالفات المرور 2023

وحددت وزارة الداخلية المخالفات المرورية التي يجوز التصالح فيها من خلال غرامات متباينة وفقا لكل مخالفة ومدى تكرارها، من بينها:-

السير بدون رخصة قيادة.

كسر إشارة الضوء.

الوقوف في المحظور.

تجاوز السرعة المقررة لكل طريق.

تغيير لون اللوحات المعدنية.

انتهاء صلاحية رخصة القيادة.

قيادة السيارة بدون حزام أمان.

المشي ببطء شديد على الجسر.

التوقف المتعمد على الكوبري.

عدم اتباع تعليمات رجال المرور.

عدم اتباع المسار المحدد للسيارة.

استخدام الهاتف يدويا أثناء القيادة.

الأكل أو الشرب أثناء قيادة السيارة.

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