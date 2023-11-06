رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة ووسائل الدفع المعتمدة إلكترونيا

زاد البحث عن رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة، وذلك لرغبة الملايين من مالكي السيارات والمركبات والدراجات البخارية في معرفة قيمة التصالح على مخالفاتهم المرورية بشكل رقمي من خلال الموقع الإلكتروني التابع للإدارة العامة للمرور والذي تم إطلاقه لتسهيل الخدمات الحكومية على المواطنين.

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

يعرض الدستور في إطار الخدمات التي يقدمها يوميا للقراء رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة ، وذلك للملايين من أصحاب السيارات في مختلف محافظات الجمهورية الراغبين في معرفة قيمة تصالحهم على المخالفات المرورية وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك بإدخال كافة البيانات المطلوبة عن صاحب السيارة ورخصة القيادة.

وأكدت الإدارة العامة للمرور أن الاستعلام وبيانات صاحب السيارة ستكون سرية تماما وفقا للمنظومة الرقمية والتي تتطلب ضرورة إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول الخاص بمالك السيارة كشرط أساسي لإظهار قيمة المخالفات المرورية مع مضاعفة الغرامة المالية للمخالفات في حالة تكرار نفس المخالفات للمرة الثانية خلال 6 شهور.

خطوات الاستعلام عن قيمة التصالح على المخالفات المرورية

يمكن من خلال بعض الخطوات الإلكترونية البسيطة معرفة قيمة التصالح على المخالفات المرورية وذلك من خلال موقع مصر الرقمية وذلك من خلال هذه الخطوات كما يلي:-

الدخول عبر موقع مصر الرقمية من خلال هذا الرابط (من هنا).

تحديد أيقونة الاستعلام عن المخالفات.

وضع علامة صح على نوع المركبة (سيارة ملاكي، سيارة نقل، دراجة بخارية، …).

إدخال كافة بيانات صاحب السيارة (الاسم رباعي، الرقم القومي، الوظيفة، رقم الهاتف المحمول،….).

إدخال بيانات السيارة (النوع والموديل).

تسجيل رقم اللوحة المعدنية (أرقام وحروف).

الضغط على كلمة استعلام.

ظهور قائمة البيانات اللازمة عن المخالفات المرورية.

وسائل دفع المخالفات المرورية المعتمدة 2023

حددت وزارة الداخلية الوسائل المعتمدة لسداد المخالفات المرورية بشكل رقمي وذلك وفقا لما يلي:-

السداد النقدي في أحد إدارات المرور بجميع المحافظات.

السداد الإلكتروني من خلال بطاقات الائتمان البنكية.

بطاقة ميزة.

ماكينات الصرف الآلي للبنوك.

شركات التحصل الإلكتروني (فوري، ضامن، bee، …).

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