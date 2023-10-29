ببلاش.. الاستعلام عن المخالفات المرورية مجانًا بعدة طرق

يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية في مصر من خلال عدة طرق، من خلال المواقع الرسمية والأرقام الساخنة وكذلك التطبيقات الإلكترونية، كما يمكن الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال الوحدات المرورية التابع لها.

استعلام عن مخالفات المرور مجانًا

الاستعلام عبر موقع بوابة مصر الرقمية:

يمكن للمواطنين والمقيمين في مصر الاستعلام عن المخالفات المرورية المسجلة عليهم من خلال موقع بوابة مرور مصر، للقيام بذلك، يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع بوابة مصر الرقمية .

النقر على أيقونة "الاستعلام عن المخالفات المرورية".

إدخال رقم اللوحة المعدنية للمركبة أو رقم رخصة القيادة.

الضغط على زر "استعلام".

تطبيق استعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

الاستعلام عبر تطبيق "المرور الذكي":

يمكن للمواطنين والمقيمين في مصر الاستعلام عن المخالفات المرورية المسجلة عليهم من خلال تطبيق "مخالفاتي". للقيام بذلك، يجب اتباع الخطوات التالية:

تحميل تطبيق "مخالفاتي" على الهاتف الذكي https://play.google.com.

إنشاء حساب على التطبيق.

إدخال رقم اللوحة المعدنية للمركبة أو رقم رخصة القيادة.

الضغط على زر "استعلام".

الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات

الاستعلام عبر الهاتف:

يمكن للمواطنين والمقيمين في مصر الاستعلام عن المخالفات المرورية المسجلة عليهم من خلال الاتصال بالرقم 1500.

الاستعلام برقم لوحة السيارة مصر

الاستعلام من خلال الوحدات المرورية:

يمكن للمواطنين والمقيمين في مصر الاستعلام عن المخالفات المرورية المسجلة عليهم من خلال التوجه إلى أي وحدة مرور في مصر.

الرسوم

لا توجد رسوم للاستعلام عن المخالفات المرورية في مصر.

بعد كم يوم تظهر المخالفات المرورية في مصر؟

يتم عرض المخالفات المرورية المسجلة على المواطن أو المقيم في مصر خلال مدة لا تزيد عن 14 يومًا من تاريخ ارتكاب المخالفة.

في حالة عدم سداد قيمة المخالفات المرورية في موعدها، يتم فرض غرامة إضافية على المواطن أو المقيم. تتراوح قيمة الغرامة الإضافية بين 10٪ و50٪ من قيمة المخالفة الأصلية.

في حالة عدم سداد قيمة المخالفات المرورية خلال فترة سماح مدتها 60 يومًا، يتم اتخاذ الإجراءات التالية:

حجز المركبة.

سحب رخصة القيادة.

رفع الحجز عن المركبة أو تجديد رخصة القيادة بعد سداد قيمة المخالفات المرورية والغرامة الإضافية.