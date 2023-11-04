النيابة العامة للمرور استعلام عن المخالفات.. من هنا

استعلام على المخالفات المرورية متاح إلكترونيا عبر المواقع الرسمية بكل سهولة، حيث تعد المخالفات المرورية من الأمور التي تتسبب في عرقلة حركة المرور وتزيد من احتمالية وقوع الحوادث، لذلك تم وضع قوانين وعقوبات صارمة لردع السائقين عن ارتكابها.

النيابة العامة للمرور استعلام عن المخالفات

يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال موقع النيابة العامة.

الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال موقع النيابة العامة كالتالي:

ادخل إلى موقع النيابة العامة من هنا. اضغط على خدمات نيابات المرور. اضغط على أيقونة "الاستعلامات". اختر "مخالفات رخص المركبات". اكتب رقم اللوحة المعدنية للسيارة. اضغط على "عرض المخالفات المرورية".

الاستعلام عبر موقع بوابة مصر الرقمية

يمكن للمواطنين والمقيمين في مصر الاستعلام عن المخالفات المرورية المسجلة عليهم من خلال موقع بوابة مرور مصر، للقيام بذلك، يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع بوابة مصر الرقمية .

النقر على أيقونة "الاستعلام عن المخالفات المرورية".

إدخال رقم اللوحة المعدنية للمركبة أو رقم رخصة القيادة.

الضغط على زر "استعلام".

اقرأ أيضا

أنواع المخالفات المرورية

تنقسم المخالفات المرورية إلى عدة أنواع، منها:

مخالفات السرعة: وهي مخالفة القيادة بسرعة تتجاوز السرعة المقررة.

مخالفات الوقوف والانتظار: وهي مخالفة الوقوف أو الانتظار في أماكن غير مخصصة لذلك أو في أوقات غير مسموح بها.

مخالفات استخدام المحمول أثناء القيادة: وهي مخالفة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

مخالفات الحزام الأمني: وهي مخالفة عدم ربط الحزام الأمني أثناء القيادة.

مخالفات السير بالخطأ: وهي مخالفة السير في الاتجاه المعاكس أو السير على الرصيف.

مخالفات السير بدون رخصة قيادة: وهي مخالفة القيادة بدون رخصة قيادة سارية المفعول.

مخالفات الإضاءة: وهي مخالفة عدم استخدام الإضاءة في الأماكن المظلمة.

مخالفات تعطيل حركة المرور: وهي مخالفة إيقاف السيارة أو تعطيل حركة المرور.

عقوبات مخالفات المرور

تختلف عقوبات مخالفات المرور في مصر حسب نوع المخالفة، وتشمل:

غرامة مالية: وهي الغرامة التي يتم دفعها إلى إدارة المرور.

سحب رخصة القيادة: وهي سحب رخصة القيادة لمدة معينة.

إيقاف السيارة: وهي إيقاف السيارة لمدة معينة.

السجن: وهي العقوبة التي يتم توقيعها على المخالفين في بعض الحالات.