موقع النيابة العامة للمرور.. وكيف تستعلم عن المخالفات المرورية

يوفر موقع النيابة العامة للمرور كافة الخدمات المرورية لأصحاب السيارات الكترونيًا، بالتزامن مع اتجاه مصر إلى رقمنة كافة الخدمات التي تقدمها للمواطنين تسهيلًا عليهم، وتعرض الدستور رابط موقع النيابة العامة للمرور وكيف تستعلم عن المخالفات.

كيف تستعلم عن المخالفات المرورية ؟

يستطيع المواطنون الراغبون في الاستعلام عن المخالفات المرورية زيارة موقع النيابة العامة للمرور من خلال الرابط التالي: من هنا.

تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بك، أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك حساب بالفعل، اختيار خدمة الاستعلام عن المخالفات، إدخال رقم اللوحة أو رقم رخصة القيادة أو الرقم القومي، الضغط على زر "استعلام".

وبعد ذلك ستظهر لك قائمة المخالفات المرورية المسجلة عليك، مع توضيح نوع المخالفة وتاريخها ومكانها والمبلغ المستحق.

ويقدم موقع النيابة العامة للمرور مجموعة من الخدمات الإلكترونية للمواطنين بالإضافة إلى الاستعلام عن المخالفات وهي حجز موعد بوحدات المرور، إصدار ملصق إلكتروني، بدل فاقد أو تالف رخصة القيادة، بدل فاقد أو تالف رخصة المركبة.

هل الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا

يستطيع أصحاب المركبات الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا من خلال موقع النيابة العامة للمرور، ولكن التظلم على المخالفات يكون من خلال مقابل مادي، وتم زيادة رسوم التظلم على المخالفات لتكون 100 جنيه بدلًا من 50 جنيه.

ويمكن التظلم على المخالفات المرورية من خلال زيارة موقع النيابة العامة للمرور من الرابط السابق، ثم اختر أيقونة التظلمات ثم اضغط استمرار، و اختر أيقونة مخالفات رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة، ثم أدخل بيانات رخصة المركبة أو رخصة القيادة ثم اضغط طلب دعم، أدخل سبب التظلم، ثم تابع الرد على طلب التظلم من خلال أيقونة متابعة الطلب وإدخال البيانات المطلوبة، وإذا ثبت عدم وجود مخالفة يتم إلغائها على الفور.