الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

مجانًا| الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي 2023 أو برقم اللوحة

جريدة الدستور

نقدم لكم الآن تفاصيل الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي 2023، حيث وفرت النيابة العامة   خدمة جديدة للمواطنين، وهي أسرع الخطوات للاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة.
 


 خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي 2023


-"خطوة1 للاستعلام": يجب فيها الدخول إلى موقع النيابة العامة  

-"خطوة2 للاستعلام": اختيار خدمات المرور.

-"خطوة3 للاستعلام": اضغط على خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور.

-"خطوة4 للاستعلام": كتابة رقم اللوحة السيارة بشكل صحيح.

-"خطوة5 للاستعلام": اضغط على عرض المخالفات المرورية.

-"خطوة6 للاستعلام": تظهر الغرامات المالية للمخالفات.

-"خطوة7 للاستعلام": يجب وضع الرقم القومى لمالك السيارة فى حالة الاستعلام عن أماكن المخالفات.


 مخالفات المرور 2023 التي يجوز التصالح فيها


-يجوز التصالح على: السير بدون رخصة.

-يجوز تصالح: كسر إشارة الضوء.

-يجوز التصالح على: الوقوف في المحظور.

-يجوز التصالح على: تجاوز السرعة المقررة.

-يجوز التصالح على: تغيير لون اللوحات المعدنية.

-يجوز التصالح على: انتهاء استلام رخصة القيادة.

-يجوز التصالح على: قيادة السيارة بدون حزام أمان.

-يجوز التصالح على: المشي ببطء شديد على الجس.

-يجوز التصالح على: التوقف المتعمد على الكوبري.

-يجوز التصالح على: عدم اتباع تعليمات رجال المرور.

-يجوز التصالح على: عدم اتباع المسار المحدد للسيارة.

-يجوز التصالح على: استخدام الهاتف يدويا أثناء القيادة.

-يجوز تصالح: استخدام الهاتف يدويا أثناء القيادة.

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