الإثنين 06 نوفمبر 2023
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حوادث

لينك موقع النيابة العامة للاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة مجانا

مخالفات المرور
مخالفات المرور

تصدر رابط موقع النيابة العامة للاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة قائمة بحث الكثير من أصحاب السيارات في مصر خلال الفترة الجارية، لمعرفة قيمة التصالح على المخالفات المرورية واستخراج شهادات براءة الذمة أو تقديم التظلم على تحريرها.

موقع النيابة العامة للاستعلام عن مخالفات المرور

ويستعرض "الدستور" في هذا التقرير رابط موقع النيابة العامة للاستعلام عن مخالفات المرور برقم لوحة السيارة بالمجان وكيفية تقديم التظلم عليها حال التأكد من عدم ارتكابها أو وجود خطأ في رصدها.

ويمكن الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة للسيارة عبر موقع النيابة العامة من خلال تسجيل الدخول إلى رابط الاستعلام "هنا" ثم اتباع الخطوات التالية:-

  • فتح أيقونة الاستعلام عن مخالفات المركبات.
  • في الخطوة التالية حدد نوع المركبة (سيارة ملاكي، سيارة نقل، دراجة بخارية، …).
  • إدخال كافة بيانات صاحب السيارة  الرقم القومي، ورقم الهاتف المحمول.
  • إدخال تسجيل رقم اللوحة المعدنية سواء أرقام وحروف أو أرقام فقط.
  • وبعد التأكد من صحتها اضغط على كلمة استعلام.
  • ستظهر قائمة البيانات اللازمة عن المخالفات المرورية في حالة وجودها.

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كيفية تقديم التظلم على مخالفات المرور؟

وأتاحت النيابة العامة خدمة تقديم التظلم على مخالفات المرور عبر موقعها الإلكتروني من خلال اتباع الخطوات التالية:-

  • بعد استعراض المخالفات المرورية وفقا للخطوات السابقة، يتم اختيار أيقونة "تظلمات".
  • وفي الخطوة التالية اختر "مخالفات رخص المركبات".
  • وبعدها أدخل رقم اللوحة المعدنية للسيارة، ثم  اضغط  على "عرض المخالفات".
  • حدد  المخالفة التي ترغب في تقديم التظلم عليها.
  • اكتب سبب التظلم، اضغط  على "تقديم التظلم".
  • سيظهر لك بعد ذلك رقم قيد التظلم لمتابعة نتيجة التظلم.
  • ستظهر نتيجة التظلم على المخالفة بعد فحصها في مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تقديمه.

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