الإثنين 06 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

4 قرارات لإزالة مخالفات بناء بالقطاعين 1و2 في الساحل الشمالي الغربي

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 قرارات لإزالة مخالفات البناء الواقعة بقطع أراضٍ تحت ولاية جهازى تنمية ( القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي - القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي ).

ونصت القرارات على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء المقامة بـ3 قطع أراضٍ بقريتين سياحيتين واقعتين بحري طريق إسكندرية - مطروح الساحلي، داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في بناء محل، وكذا بناء جزء ملاصق لمبنى بالدور الأرضي، وبناء مبنى مكون من دور أرضي يتكون من 6 محال،  وكذا إزالة مخالفة بناء مقامة بقطعة أرض بقرية سياحية داخل حدود جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في بناء روف، وغير ذلك من مخالفات،  وذلك بدون سند قانوني، ودون الحصول على تراخيص بناء.

وطبقًا للقرارات يتولى جهازا تنمية (القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي - القطاع الثاني  للساحل الشمالي الغربي)، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ قرارات الإزالات.

وشدد وزير الإسكان، على ضرورة العمل على منع المخالفات بجميع صورها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين فى حالة وقوعها، بهدف القضاء على الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة، وضبط العمران، والحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة، ومنع ظهور العشوائيات.

وفي سياق متصل، قال المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إنه تم تنفيذ حملات مكثفة بجميع أحياء المدينة، استهدفت مركبات " التوك توك "، ومنع سيرها داخل المدينة، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 9 مركبات " توك توك " مخالفة، ومركبتي "تروسيكل " لنباشين، وسيارة ربع نقل مخالفة، وتم التحفظ على المضبوطات وإيداعها بمخازن الجهاز، واستكمال الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.

وأضاف المهندس محمد خلف الله، أنه تم شن حملة أخرى من قِبَل إدارتى الأمن والتنمية، وبمشاركة الإدارات المعنية بالجهاز بالقطاع الجنوبي بالأحياء ( الأول والرابع والخامس)، وأسفرت الحملة عن تحرير 21 محضر مخالفة إشغال، والتحفظ على عدد من المضبوطات وايداعها بمخازن الجهاز.

كما شن جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، حملة ليلية على كلً من المراكز التجارية ( اللؤلؤة - النوران - السويقة )، لإزالة إشغالات الأرصفة والحدائق، وذلك بقيادة المهند أحمد محمد عبد الرازق، رئيس جهاز المدينة، ومشاركة مسئولي الجهاز، بجانب المرور على المقاهي المخالفة بالحي الـ13، حيث أسفرت الحملة عن مصادرة أدوات، ورفع إشغالات، وإزالة التعديات عن الأرصفة، والتي تعيق حركة المارة.

وقاد المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، لجنة إزالة البناء المخالف، بمشاركة شرطة التعمير، لتنفيذ قرار إزالة مخالفة بناء تمثلت فى زيادة النسبة البنائية بدور السطح بالمخالفة لتراخيص البناء، وذلك بأحد العقارات بالمنطقة الرابعة عمارات.

وأوضح رئيس الجهاز، أن اللجنة قامت بإزالة السقف الخرسانى المنفذ خارج النسبة المصرح بها بالقطعة المذكورة، مشددا على أصحاب قطع الأراضى ضرورة الالتزام بالشروط البنائية، وعدم تنفيذ أعمال مخالفة، حفاظًا على المدخرات، وعدم الوقوع تحت طائلة القانون.

وقاد رئيس جهاز مدينة الشروق، لجنة إزالة أعمال البناء المخالف، والتي تمكنت من إيقاف أعمال بناء مخالف فى مهدها، والمتمثلة في الشروع فى زيادة النسبة البنائية بدور السطح بالمخالفة لتراخيص البناء، وذلك بإحدى قطع الأراضى بالحي الثالث شرق، وتم إزالة المخالفة، وإيقاف التعامل على العقار، واتخاذ الإجراءات القانونية.

ووجه المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بضرورة القضاء على أي مخالفات بالمدينة، حيث قامت إدارة الأمن والأحياء بالجهاز، بشن حملة لإزالة الإشغالات واللافتات المخالفة بموقف السيارات، وشارع الخزان، وتم التحفظ على عدد من الأدوات، ومركبة " تروسيكل " مخالفة، وسيارة ربع نقل محملة بأخشاب بغرض صب روف بقطعة أرض.

إزالة مخالفات بناء بالقطاعين
إزالة مخالفات بناء بالقطاعين
إزالة مخالفات بناء بالقطاعين
إزالة مخالفات بناء بالقطاعين
إزالة مخالفات بناء بالقطاعين
إزالة مخالفات بناء بالقطاعين
حملات
حملات
إزالة مخالفات بناء بالقطاعين
إزالة مخالفات بناء بالقطاعين
إزالة مخالفات بناء بالقطاعين
إزالة مخالفات بناء بالقطاعين
إزالة مخالفات بناء بالقطاعين
إزالة مخالفات بناء بالقطاعين
إزالة مخالفات بناء بالقطاعين
إزالة مخالفات بناء بالقطاعين
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق المرافق والمجتمعات العمرانية إزالة مخالفات البناء للساحل الشمالي الغربي

مواد متعلقة

معركة العزة والكرامة.. من «الخطة 200» لـ«العملية بدر».. كيف خطط الجيش لـ«يوم العبور العظيم»؟

حصاد أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم خلال أسبوع (إنفوجراف)

مع السيسى.. أهالى المحافظات لـ«الدستور»: الرئيس أسس قواعد الجمهورية الجديدة نطالبه بالترشح فى الانتخابات المقبلة

"كنز الأستاذ".. حوار لم يُنشر من قبل لـ"نجيب محفوظ"

4 ساعات مع نجيب محفوظ فى خمارة القط الأسود

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

كيف نُقلت أو سُرِقتْ علوم الطب والصيدلة المصرية قبل وبعد غزو الإسكندر؟

الأكثر قراءة

عاجل.. وصول غواصة أمريكية من طراز أوهايو إلى منطقة الشرق الأوسط

عاجل.. أكثر الأسلحة الأمريكية رعبًا.. تعرف على الغواصة أوهايو بعد وصولها الشرق الأوسط

عاجل.. طائرات الاحتلال تقصف مستشفى الرنتيسى للأطفال فى غزة

سيدة تخلع زوجها لتحويله سيارتها الخاصة لـ"أوبر"

"القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال يغلق جميع مداخل المسجد الأقصى

عاجل.. انفجارات فى قاعدة "قسرك" التابعة للتحالف الدولى فى ريف الحسكة السورية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

مصر تقف شامخة علي كل المستويات.. دعما للقضية الفلسطينية

محمود خليل

اعتداء على «الحجر الأسود»

وائل لطفي

احتمالات مفتوحة

ماجد حبته

ألم نقل إنهم ليسوا بشرًا؟

محمد رفعت

هنا مصر.. قلب العروبة النابض!

لواء.حمدى البطران

مصر عطاء لا ينقطع لفلسطين

سارة الشلقاني

التهديد النووى.. نيران إلياهو الصديقة

جلال حمام

اقتصاد يواجه التحديات

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: المطالبة بإلقاء قنبلة نووية على غزة دليل انحراف وتطرف صناع القرار بالحكومة الإسرائيلية

زعيم المعارضة الإسرائيلية: إسرائيل ليست مكانا آمنا وليست دولة أخلاقية

نتنياهو: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون عودة المحتجزين لدى حماس