النيابة العامة تسهل على المواطنين أسرع استعلام عن المخالفات المرورية

تحرص الجهات الحكومية على تسهيل الإجراءات على المواطنين، ومن بين هذه الإجراءات خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية، عبر موقع النيابة العامة إلكترونيا دون الحاجة للذهاب إلى وحدة المرور التابع لها السيارة .

الاستعلام عن مخالفات المرور 2023

وهناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها الاستعلام عن المخالفات المرورية، ومنها:

زيارة أقرب وحدة مرور.

الاتصال بالخط الساخن لوزارة الداخلية.

استخدام موقع النيابة العامة الإلكتروني.

استخدام تطبيق "مخالفاتي" للهواتف الذكية.

أسرع استعلام عن المخالفات المرورية

تعد خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها النيابة العامة، ويمكن من خلالها الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة أو رقم السيارة أو رقم المخالفة.

وتعتبر هذه الخدمة هي الأسرع والأسهل، حيث يمكن إتمامها خلال دقائق معدودة.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية

للاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال موقع النيابة العامة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع النيابة العامة الإلكتروني.

الضغط على أيقونة "خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية".

إدخال رقم اللوحة أو رقم السيارة أو رقم المخالفة.

الضغط على زر "بحث".

وسيتم عرض جميع المخالفات المرورية المسجلة على المركبة، مع تفاصيل كل مخالفة، بما في ذلك تاريخ المخالفة وقيمة الغرامة.

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مزايا خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية

توفر خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية العديد من المزايا للمواطنين، منها:

إمكانية الاستعلام عن المخالفات المرورية في أي وقت ومن أي مكان.

إمكانية الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة أو رقم السيارة أو رقم المخالفة.

إمكانية الحصول على تفاصيل كل مخالفة، بما في ذلك تاريخ المخالفة وقيمة الغرامة.

التصالح على المخالفات المرورية

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن التصالح في المخالفات المرورية خلال 60 يومًا من تاريخ تسجيلها، حيث يتم تخفيض قيمة الغرامة بنسبة 25% في حالة التصالح في أول 30 يومًا، و بنسبة 15% في حالة التصالح في المدة من 31 إلى 60 يومًا.

تعد خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية من الخدمات المهمة التي تساعد المواطنين على التعرف على المخالفات المسجلة على مركباتهم، حتى يتمكنوا من تسديد الغرامات المستحقة عليهم.

وتعتبر خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها النيابة العامة، وهي الأسرع والأسهل من بين الطرق الأخرى التي يمكن من خلالها الاستعلام عن المخالفات المرورية.

قيمة المخالفات المرورية 2023

تختلف قيمة المخالفات المرورية في مصر حسب نوع المخالفة ومدى خطورتها، وفيما يلي بعض الأمثلة على قيمة المخالفات المرورية في مصر:

عدم إتباع قواعد المرور: 500 - 1000 جنيه مصري.

قيادة المركبة بدون رخصة قيادة: 1000 - 2000 جنيه مصري.

قيادة المركبة تحت تأثير المخدرات أو الكحول: 500 - 1000 جنيه مصري.

تجاوز السرعة المقررة: 100 - 1000 جنيه مصري.

السير عكس الاتجاه: 500 - 1000 جنيه مصري.

عدم ارتداء حزام الأمان: 50 - 100 جنيه مصري.

استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة: 50 - 100 جنيه مصري.

وقوف المركبة في الممنوع: 500 - 2000 جنيه مصري.

عدم إعطاء حق الأولوية للمشاة: 500 - 1000 جنيه مصري.