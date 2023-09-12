الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد محاولات الهجوم عليه.. تعليق حركة المرور على جسر القرم مؤقتا

جسر القرم
جسر القرم

أعلن مقر عمليات تشغيل جسر القرم، صباح اليوم الثلاثاء، تعليق حركة المرور على الجسر مؤقتًا، وفقًا لوسائل إعلام روسية.

وذكر بيان، أن هناك محاولات لمهاجمة جسر القرم، بعدما أعلنت كييف للمرة الأولى أنها شنت هجومًا بمسيرات على مطار روسي، انطلاقًا من الأراضي الروسية، الشهر الماضي.

وأضاف البيان، يُطلب من الموجودين على الجسر وفي منطقة التفتيش التزام الهدوء واتباع تعليمات موظفي أمن النقل.

وفي أغسطس الماضي، أعلنت الدفاعات الجوية الروسية أنها صدت هجومًا صاروخيًا فوق جسر القرم الاستراتيجي، في مضيق كيرتش.

وجسر القرم الذي أمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بتشييده بعد ضم شبه الجزيرة في 2014، استهدف مرارًا بهجمات أوكرانية، وهو يشكل بنية تحتية مهمة مدنيًا وعسكريًا تربط روسيا بشبه الجزيرة.

وتسبب هجوم في يوليو الماضي ، في أضرار كبيرة في الجزء الذي تسلكه السيارات من الجسر الذي يستخدم أيضًا في نقل معدات عسكرية إلى الجيش الروسي الذي يقاتل في أوكرانيا، وتستهدف أراضي القرم أيضًا بضربات أوكرانية.

جسر القرم مطار روسي الأراضي الروسية أمن النقل مضيق كيرتش فلاديمير بوتين

الأكثر قراءة

عاجل.. "مفيش تصالح فى الجديد".. وزير العدل يحذر من مخالفات البناء الجديدة

عاجل.. على غرار نيرة أشرف.. ذبح فتاة فى الشارع ببورسعيد

عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المغرب.. والناطق باسم الحكومة: ستستقر قريبا جدًا

عاجل.. الباز: النقاب ليس من الإسلام ويؤدى لمشاكل نفسية عنيفة

أسعار الفراخ فى مصر اليوم الثلاثاء 12-9-2023

القتلى بالآلاف والدمار هائل.. سر تسمية العاصفة دانيال بهذا الاسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الهجمة الشرسة الجديدة التى تواجهها مصر

وائل لطفي

تحديات وخونة!

ماجد حبته

مشروع «الممر» الأمريكى

عبدالوهاب داود

شوف بقينا فين يا قلبى؟!

د.كريمة الحفناوى

المرأة الأفريقية ودورها الهام فى بناء المجتمع

القس. رفعت فكرى

السيسى.. وغاندى

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟

الجانب الآخر لمزاعم إسرائيل حول أشرف مروان.. حرب بين الأجهزة الأمنية

الموساد يهدد باغتيال قيادات إيرانية