بعد محاولات الهجوم عليه.. تعليق حركة المرور على جسر القرم مؤقتا

أعلن مقر عمليات تشغيل جسر القرم، صباح اليوم الثلاثاء، تعليق حركة المرور على الجسر مؤقتًا، وفقًا لوسائل إعلام روسية.

وذكر بيان، أن هناك محاولات لمهاجمة جسر القرم، بعدما أعلنت كييف للمرة الأولى أنها شنت هجومًا بمسيرات على مطار روسي، انطلاقًا من الأراضي الروسية، الشهر الماضي.

وأضاف البيان، يُطلب من الموجودين على الجسر وفي منطقة التفتيش التزام الهدوء واتباع تعليمات موظفي أمن النقل.

وفي أغسطس الماضي، أعلنت الدفاعات الجوية الروسية أنها صدت هجومًا صاروخيًا فوق جسر القرم الاستراتيجي، في مضيق كيرتش.

وجسر القرم الذي أمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بتشييده بعد ضم شبه الجزيرة في 2014، استهدف مرارًا بهجمات أوكرانية، وهو يشكل بنية تحتية مهمة مدنيًا وعسكريًا تربط روسيا بشبه الجزيرة.

وتسبب هجوم في يوليو الماضي ، في أضرار كبيرة في الجزء الذي تسلكه السيارات من الجسر الذي يستخدم أيضًا في نقل معدات عسكرية إلى الجيش الروسي الذي يقاتل في أوكرانيا، وتستهدف أراضي القرم أيضًا بضربات أوكرانية.