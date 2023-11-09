مجانًا... خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 عبر موقع النيابة العامة

تهتم شريحة كبيرة من مالكي السيارات وحاملي رخص القيادة بطرق الاستعلام عن مخالفات المرور من موقع النيابة العامة وطرق السداد والتظلم عليها بصفة دورية لعدم تراكمها أو مضاعفات الجزاءات عليها أو سحب رخصة القيادة الأمر الذي بشأنه تقييد الحركة.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 عبر موقع النيابة العامة

وقد أوضحت النيابة العامة للمرور مجموعة من الخطوات السهلة والمجانية يجب على المواطن اتباع عدة خطوات للاستعلام عن مخالفات المرور 2023 مجانًا، وهي كالتالي:

1. الدخول إلى موقع النيابة العامة من خلال الرابط المتاح (من هنا).

2. اختيار أيقونة الاستعلامات.

3. النقر على خيار مخالفات رخص المركبات.

4. كتابة رقم اللوحة المعدنية للسيارة.

5.الضغط على أيقونة "إجمالي المخالفات"|.

6. أخيرًا، يظهر للمستعلم مخالفات المرور برقم السيارة بعد الاستعلام.

خطوات للاستعلام عن مخالفات المرور 2023 عبر تطبيق



يمكن للمواطن الآن الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2023 بسهولة عبر تطبيق خاص تم تجهيزه من قبل وزارة الداخلية، ولا يتطلب الأمر تسجيل الدخول إلى موقع النيابة العامة لخدمات المرور، حيث يمكن الوصول إلى المخالفات المسجلة بعد إتباع خطوات بسيطة.

يتم ذلك عن طريق إدخال رقم اللوحة المعدنية للسيارة في صفحة الاستعلامات، ثم الضغط على أيقونة إجمالي المخالفات، وبهذا يتمكن المستخدم من الحصول على معلومات دقيقة حول المخالفات الموقعة عليه وعلى الفور تظهر له مخالفات المرور برقم السيارة.

طرق دفع مخالفات المرور 2023

كما يستطيع المواطن دفع مخالفات المرور أونلاين، أو التظلم على المخالفة، أو إصدار شهادة مخالفات من خلال الموقع.

يمكن للأفراد دفع مخالفات المرور باستخدام رقم السيارة عبر الإنترنت، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول إلى موقع النيابة العامة للمرور واختيار أيقونة الدفع.

2- كتابة اسم مالك السيارة بشكل رباعي في المكان المخصص له.

3- ملء العنوان الخاص بمالك السيارة التي تتعلق بها المخالفات، واسم المرور التابع لها، وأرقام وحروف السيارة.

4- دفع المخالفات عبر الموقع الإلكتروني باستخدام بطاقة الائتمان أو عبر ماكينة فورية.

كيفية تقديم التظلمات عن المخالفات المرورية:

- الدخول إلى موقع النيابة العامة من خلال الرابــــــــــط.

- اختيار أيقونة التظلمات.

- اختيار نوع التظلم لرخص "المركبات - القيادة".

- إدخال البيانات المطلوبة في الخانات المحددة.

- عرض جميع المخالفات المستحقة على المركبة أو رخصة القيادة، بالإضافة إلى تفاصيلها وقيمة الغرامة المستحقة.

- تحديد سبب التظلم والضغط على أيقونة "تظلم".

- قراءة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية المستخدمة والضغط على "موافق".

- إدخال بيانات الرخصة والشخصية في الخانات المخصصة.

- الضغط على "إرسال الطلب".

- تعرض بيانات إيصال التظلم ورقم الطلب، يجب الاحتفاظ به لاستخدامه في المتابعة.

- سترسل نتيجة التظلم في رسالة قصيرة على رقم الهاتف المحمول المسجل خلال 72 ساعة.

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