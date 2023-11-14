يستطيع الناخبون إجراء استعلام اللجنة الانتخابية لتحديد المدرسة التي ينتخبون فيها الرئيس الجديد لمصر في الانتخابات الرئاسية التي يبدأ التصويت فيها في ديسمبر المقبل، وفق الجدول الذي وضعته الهيئة الوطنية للانتخابات، وتعرض الدستور في التقرير التالي خطوات إجراء استعلام اللجنة الانتخابية عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.

استعلام اللجنة الانتخابية

لكي يتمكن الناخبون من إجراء استعلام اللجنة الانتخابية لابد من زيارة موقع الهيئة الوطنية للانتخابات https://www.elections.eg/، انقر على علامة التبويب "الناخبين"، انقر على "استعلام اللجنة الانتخابية"، أدخل رقمك القومي في الحقل المخصص لذلك، اضغط على زر "بحث".

ستظهر لك صفحة تحتوي على معلومات عن اللجنة الانتخابية الخاصة بك، بما في ذلك اسم اللجنة، وعنوانها، وأرقام هواتفها، يجب أن يكون رقمك القومي مسجلًا في قاعدة بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات حتى تتمكن من الاستعلام عن اللجنة الانتخابية الخاصة بك.

إذا كنت تواجه مشكلة في الاستعلام عن اللجنة الانتخابية، يمكنك التواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات على الرقم 15418.

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من هم مرشحين الرئاسة المصرية 2024؟

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات قائمة مرشحين الرئاسة المصرية، وهي القائمة التي استطاعت جمع التوكيلات التي حددتها الهيئة من المواطنين ومن أعضاء البرلمان أيضًا، وجاءت القائمة النهائية لمرشحين الرئاسة المصرية ورموزهم الانتخابية:

عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسى : رمز النجمة

محمد فريد سعد زهران: رمز الشمس

عبدالسند حسن محمد يمامة: رمز النخلة

حازم محمد سليمان محمد عمر: رمز السلم

وتم تحديد موعد انتخابات الرئاسة داخل مصر يوم 10 ديسمبر للشهر المقبل 2023، حددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 18 ديسمبر المقبل، لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية.

وتم نشرها فى الجريدة الرسمية، فى حين إذا أُجريت جولة إعادة للعملية الانتخابية، سيكون إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه 16 يناير المقبل.