السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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خدمات نيابة المرور.. بالخطوات استعلام عن المخالفات المرورية

المخالفات المرورية
المخالفات المرورية

على مدار اليوم يزداد البحث عن استعلام عن المخالفات المرورية عبر المواقع والتطبيقات الرسمية التي أتاحتها وزارة الداخلية، حيث تعد المخالفات المرورية من الأمور التي تتسبب في عرقلة حركة المرور وتزيد من احتمالية وقوع الحوادث، لذلك تم وضع قوانين وعقوبات صارمة لردع السائقين عن ارتكابها.

استعلام عن المخالفات المرورية

  • يمكن استعلام عن المخالفات المرورية عبر موقع النيابة العامة مجانًا.
  • يمكن تقديم التظلم على المخالفات المرورية عبر موقع النيابة العامة مجانًا أيضًا.
  • يجب على صاحب السيارة تقديم التظلم خلال 60 يومًا من تاريخ تسجيل المخالفة.
  • في حالة قبول التظلم، سيتم إلغاء المخالفة المرورية وإعادة قيمة الغرامة إلى صاحب السيارة.
  • في حالة رفض التظلم، يجب على صاحب السيارة سداد قيمة الغرامة.

خدمات نيابة المرور.. استعلام عن المخالفات المرورية

يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر موقع النيابة العامة من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع النيابة العامة على الإنترنت

النقر على أيقونة "خدمات المرور".

النقر على خدمة " استعلام عن المخالفات المرورية ".

إدخال رقم لوحة السيارة.

النقر على زر "عرض المخالفات المرورية".

ستظهر لك قائمة بجميع المخالفات المرورية المسجلة على السيارة، مع توضيح نوع المخالفة وتاريخها وقيمة الغرامة.

الرابط والخطوات.. الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة 2023

النيابة العامة للاستعلام عن المخالفات المرورية 2023

خطوات التظلم على المخالفات المرورية

في حالة عدم موافقة صاحب السيارة على المخالفات المرورية المسجلة على سيارته، يمكنه تقديم تظلم على المخالفة من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع النيابة العامة على الإنترنت من خلال الرابط التالي: https://www.ppo.gov.eg/

النقر على أيقونة "خدمات المرور".

النقر على خدمة "التظلمات".

اختيار نوع التظلم (تظلم على مخالفات رخص المركبات أو تظلم على مخالفات رخص القيادة).

إدخال بيانات التظلم المطلوبة، والتي تتضمن:

رقم اللوحة (رقم اللوحة مكون من 4 أرقام و3 حروف، على سبيل المثال: 123456 أ).

نوع المخالفة.

تاريخ المخالفة.

أسباب التظلم.

النقر على زر "إرسال التظلم".

سيتم إرسال التظلم إلى النيابة العامة لفحصه، وسيتم إخطار صاحب السيارة بنتيجة التظلم في موعد أقصاه 60 يومًا من تاريخ تقديم التظلم.

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أنواع المخالفات المرورية 

تنقسم المخالفات المرورية إلى عدة أنواع، منها:

مخالفات السرعة: وهي مخالفة القيادة بسرعة تتجاوز السرعة المقررة.

مخالفات الوقوف والانتظار: وهي مخالفة الوقوف أو الانتظار في أماكن غير مخصصة لذلك أو في أوقات غير مسموح بها.

مخالفات استخدام المحمول أثناء القيادة: وهي مخالفة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

مخالفات الحزام الأمني: وهي مخالفة عدم ربط الحزام الأمني أثناء القيادة.

مخالفات السير بالخطأ: وهي مخالفة السير في الاتجاه المعاكس أو السير على الرصيف.

مخالفات السير بدون رخصة قيادة: وهي مخالفة القيادة بدون رخصة قيادة سارية المفعول.

مخالفات الإضاءة: وهي مخالفة عدم استخدام الإضاءة في الأماكن المظلمة.

مخالفات تعطيل حركة المرور: وهي مخالفة إيقاف السيارة أو تعطيل حركة المرور.

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