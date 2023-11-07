النيابة العامة للاستعلام عن المخالفات المرورية 2023.. يبحث العديد من المواطنين يوميًا على طرق مجانية للاستعلام على المخالفات المرورية على محرك البحث العالمي جوجل.

ونجد أن النيابة العامة خصصت موقع للخدمات المرورية بأكملها مثل الاستعلام عن المخالفات المرورية وسدادها والتظلم عليها في حالة المبالغة بخطوات بسيطة ومجانية.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية 2023

ومن خلال موقع النيابة العامة الذي وفر على كل قائد سيارة الوقت والجهد بدلًا من تكلف عناء التوجه للمصلحة الحكومية والبحث إلكرونيًا في خطوات تمثلت في:-

-الدخول على موقع النيابة العامة للخدمات المرورية من هنا.

-الضغط على خدمات نيابات المرور.

-اضغط على الاستعلامات.

- الضغط على مخالفات رخص المركبات.

-اكتب رقم اللوحة المعدنية للسيارة.

-الضغط على عرض المخالفات المرورية.

-تظهر صورة على الشاشة بإجمالي المخالفات على السيارة.



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الاستعلام عن المخالفات المرورية بوابة مصر الرقمية

وهناك طريقة أخرى للاستعلام عن المخالفات المرورية بطرق مجانية أكثر من خلال بوابة مصر الرقمية التابعة لوزارة الداخلية التي تقدم عدد من الخدمات المتنوعة للمواطنين من بينها الخدمات المرورية.

ويتم الاستعلام عن المخالفات المروية من خلال:-

-الدخول إلى موقع بوابة مصر الرقمية.

-الضغط على أيقونة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

-إدخال رقم اللوحة المعدنية للمركبة أو رقم رخصة القيادة.

الضغط على زر الاستعلام.





قيمة الرسوم للمخالفات المرورية 2023

وتختلف قيمة المخالفات المرورية من مخالفة لأخرى منها:

-غرامة 1500 جنيه و3000 جنيه لتجاوز السرعة المقررة.

- 200 جنيه غرامة ارتداء حزام الأمان.

-وغرامة 100 جنيه لعدم استخدام المارة لأماكن المشاة.

-غرامة 1000 جنيه لعدم وجود رخصة قيادة سارية المفعول.

-غرامة 1000 جنيه لمخالفة عدم وجود تأمين على السيارة

-غرامة 2000 جنيه لمخالفة قيادة السيارة دون فرامل أو مصباح أمامي.

-غرامة 5000 جنيه لمخالفة قيادة السيارة تحت تأثير الكحول أو المخدرات.