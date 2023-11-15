المشروع القومى للطرق.. كيف ساهم فى تسهيل الحركة المرورية؟

استلزم بناء الجمهورية الجديدة الانخراط في مسار تنموي شامل لكافة قطاعات الدولة بلاء استشاء، وفي مسار متواز لتحقيق التنمية الشاملة ووضع أسس نمو اقتصادي مستدام يحقق أهداف التنمية المستدامة.

جاءت التنمية القطاعية على رأس أولويات الدولة لا سيما قطاع النقل والطرق، إذ ركزت الدولة المصرية منذ عام 2014 وحتى الآن على مشروعات البنية التحتية، وعلى رأسها مشروعات النقل والطرق، حيث وضعت الدولة "الخطة الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل" بتكلفة نحو تريليوني جنيه خلال الفترة (2014-2004).

تتضمن قطاعات النقل ومنها؛ البري، البحري، الجوي، النهري، والسككي، وتشمل طرق وكباري؛ سكك حديدية، الأنفاق والجزر الكهربي، الموانئ البحرية، الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية مثل النقل النهري، وغيرها، بهدف تحقيق نهضة شاملة في قطاعات النقل المختلفة، ورفع مستوى الخدمات.

المشروع القومي للطرق

تم وضع مخطط كامل لرفع كفاءة الطرق، حيث شمل المشروع القومي للطرق إنشاء 7000 كم بتكلفة تتخطى 175 مليار جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ 5800 كم منها، وجار العمل في 1200 كم إلى جانب العمل على تطوير ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية وتم الانتهاء من تنفيذ 7800 كم منها وجار العمل في 2200 كم.

شهد القطاع تطورا ملحوظا خلال الفترة من 2014-2020 من 1536 كوبري عام 2014 تستهدف الوزارة إنشاء 365 كوبري بحلول عام2030، ليصبح عدد الكباري 2800 كوبري، وتقدر التكلفة المخطط لها لتنفيذ 1000 كوبري ونفق خلال الفترة المقبلة نحو 140 مليار جنيه.

احتلت مصر في مؤشر جودة الطرق المركز الـ 18 عام 2021، مقابل المركز 118 عام 2015، والذي يقيس كفاءة وسلامة واتساع الطرق.

وفيما يتعلق بمؤشر تطوير البنية التحتية البرية والبحرية، والذي يقيس مدى توافر وكفاءة وسائل النقل البرية والموانئ البحرية، وسهولة الوصول لمراكز الأعمال والمعالم السياحية المهمة، فقد تقدمت مصر من المركز 103 في عام 2015 لتأتي في المركز 39 عام 2021.

قطاع الأنفاق

أولت وزارة النقل أهمية خاصة لتطوير مشروع مترو الأنفاق باعتباره من أهم المشروعات التنموية التي تخدم المواطن فهو الأسرع والأقل تكلفة، ويسهم في تقليل التكدس المروري من خلال نقل ما يقرب من 4.5 مليون راكب يوميًا عام 2023.

ومنذ عام 2014، نفذت الدولة ما يقرب من 27 مشروعًا بتكلفة تصل إلى 700 مليار جنيه حتى عام 2024 بمشروعات شملت قطاع مترو الأنفاق والجر الكهربائي.

وخلال السنوات الماضية تم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية وأجزاء من المرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة بالخط الثالث لمترو الأنفاق الذي يمتد من إمبابة والمهندسين وصولًا للمحطة التبادلية عدلي منصور، وهو ويتم تنفيذه على أربع مراحل.

ومن المقرر أن تصل طاقة شبكة خطوط مترو القاهرة الكبرى حوالي 13.5 مليون راكب يوميًا بحلول عام 2030، ولن تكون القاهرة الكبرى فقط صاحبة النصيب الأوحد من مترو الأنفاق، فيجري الآن التخطيط لإنشاء مترو أنفاق بالمدن المليونية، ومن أهم المحافظات التي سيكون لها نصيب في ذلك المخطط الإسكندرية، والقليوبية، والدقهلية.