تحرير 703 مخالفات لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 703 مخالفات لقائدى الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات، لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان، اليوم الاثنين، أنه تم شن حملات مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدى الدراجات النارية بارتداء الخوذة بجانب المخالفات الأخرى.

وشددت على قائدى الدراجات النارية على ضرورة الالتزام بارتداء الخوذة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حفاظًا على أرواح المواطنين، ما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.