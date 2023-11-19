الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط نصاب ادعى قدرته على إلحاق الشباب بالكليات العسكرية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخص بالجيزة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرته على تسهيل إجراءات القبول بإحدى الكليات العسكرية مقابل مبالغ مالية.

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أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال زعمه بتسهيل إجراءات قبول ذويهم المتقدمين للالتحاق بإحدى الكليات العسكرية، وذلك من خلال حساب إلكترونى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" وآخر بتطبيق "واتس آب".

بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد المذكور وتبين أنه "وسيط عقارى- مقيم بمحافظة الجيزة" وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته "الهاتف المحمول المستخدم فى إرتكاب تلك الوقائع"، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية ضبط شخص بالجيزة الكليات العسكرية قطاع الأمن العام

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