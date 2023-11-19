الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 3 عاطلين للاتجار فى الألعاب النارية بالإسكندرية

عاطلين
عاطلين

أمرت النيابة العامة بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًّا في ضوء الاتهامات الموجهة لهم بالاتجار فى الألعاب النارية بالإسكندرية. 

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط 3 عاطلَين بالإسكندرية لقيامهم بالاتجار فى الألعاب النارية والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى. 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام "3 عاطلَين- مقيمين بالإسكندرية" بالاتجار فى الألعاب النارية والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم "كمية من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام".. وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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