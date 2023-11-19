الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس تشكيل عصابي لسرقته طلمبات مياه بالمنوفية

حبس تشكيل عصابي
حبس تشكيل عصابي

قررت النيابة العامة حبس تشكيل عصابى مكون من 4 عاطلين لقيامهم بارتكاب وقائع سرقات طلمبات المياه دائرة مركز شرطة الشهداء 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية من ضبط تشكيل عصابى مكون من 4 عاطلين لـ3 منهم معلومات جنائية- مقيمين بدائرة مركز شرطة الشهداء) تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات طلمبات المياه وبحوزتهم (فرد محلى وطلقة- كمية لمخدر الحشيش- سلاح أبيض "مطواة"- 3 طلمبات مياه - 3 دراجات نارية "بدون لوحات معدنية").

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 3 وقائع سرقة بدائرة مركزة شرطة الشهداء واعترفوا بحيازتهم للسلاح النارى والأبيض للدفاع عن نشاطهم الإجرامى، والمواد المخدرة بقصد الاتجار والدراجات النارية لتسهيل تنقلاتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

النيابة العامة تشكيل عصابي سرقات طلمبات المياه مركز شرطة الشهداء قطاع الأمن العام

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