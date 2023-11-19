تجديد حبس تاجر بتهمة قتل بائع متجول بدار السلام

جدد قاضى المعارضات بمحكمة دار السلام، الأحد، حبس تاجر سجاد 15 يومًا على ذمة التحقيق بتهمة قتل بائع متجول.

وكشفت تحقيقات النيابة ملابسات عن بلاغ من أحد المستشفيات باستقبال بائع متجول توفى متأثرًا بإصابته بجروح قطعية متفرقة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.



بالفحص وبإجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى ومالك محل لبيع السجاد، بسبب قيام المجنى عليه ببيع ملابس أمام المحل ملك الأخير، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، ونتج عن ذلك إصابته المنوه عنها، والتى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.