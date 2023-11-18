السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إجراء تحليل مخدرات لعاطل تعدى بالضرب على شاب وفتاة فى دار السلام

تحليل مخدرات
تحليل مخدرات

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، اليوم السبت، بإجراء تحليل مخدرات لعاطل متهم بالتعدي بالضرب على فتاة وشاب أثناء سيرهما في الشارع بسبب خلافات بينهما؛ لبيان تعاطيه المخدرات من عدمه.

وتبيَّن رصد منشور بمقطعي فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" متضمنين استغاثة إحدى السيدات من تعدى شخص على ابنتها محدثًا لها إصابات بالغة.

وبالفحص تبيَّن أنه تبلغ لقسم شرطة دارالسلام من طالبة وعامل "مصابين بجروح بأماكن متفرقة بالجسم" يفيد بتضررهما من أحد الأشخاص؛ لقيامه بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما المنوَّه عنها بسبب خلافات سابقة بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

حبس عاطل تعدى بالضرب على شقيقين في دار السلام فيس بوك إصابات بالغة منشور موقع التواصل الاجتماعي

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