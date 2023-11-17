الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهم بالتعدى على طالبة وإصابتها فى دار السلام

المتهم
المتهم

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات تداول منشور بمقطعي فيديو على موقع "فيسبوك" لتعدي شخص على سيدة محدثًا إصابتها.

جاء ذلك عقب رصد منشور بمقطعي فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" متضمنين استغاثة إحدى السيدات من تعدى شخص على نجلتها محدثًا لها إصابات بالغة.

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وبالفحص تبيَّن أنه تبلغ لقسم شرطة دار السلام من طالبة، عامل "مصابان بجروح بأماكن  متفرقة بالجسم “ مقيمين بدائرة القسم بتضررهما من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم لقيامه بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما المنوّه عنها بسبب خلافات سابقة بينهم.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية تداول منشور بمقطعى فيديو تعدى شخص على سيدة التواصل الاجتماعي قسم شرطة دارالسلام تعدي على فتاة في دار السلام

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