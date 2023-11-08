كم عدد سكان أمريكا 2023؟.. تراجع ملحوظ في المواليد والوفيات

تصدر البحث عن عدد سكان أمريكا 2023، محركات البحث عبر العالم، رغم الزيادة الضئيلة للسكان في العام الحالي بسبب قلة عدد المواليد وكذلك انخفاض أعداد المهاجرين الذين تستقبلهم الولايات المتحدة الأمريكية.

ووصل عدد سكان أمريكا 2023 إلى 340،639،600 نسمة، بمعدل نمو سنوي قدره 0.539%، وفقًا لتقديرات مكتب الإحصاء الأمريكي.

تفاصيل عدد سكان أمريكا 2023

وتمثل نسبة عدد سكان أمريكا 2023 حوالي 4.234% من سكان العالم، وبحسب الكونجرس، فإن حجم سكان الولايات المتحدة، فضلًا عن التركيبة العمرية والجنسية، يؤثر على الاقتصاد والميزانية الفيدرالية.

على سبيل المثال، يؤثر حجم السكان في الولايات المتحدة الأمريكية الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و54 عامًا على عدد الأشخاص العاملين؛ وبالمثل، فإن حجم السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر يؤثر على عدد المستفيدين من البرامج الفيدرالية مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية.

وفي تقرير بشأن توقعاته السكانية يشير مكتب الميزانية في الكونجرس، إلى أن عدد سكان منطقة الضمان الاجتماعي - السكان المعنيين بحساب ضرائب رواتب الضمان الاجتماعي في الولايات المتحدة– يزداد من 336 مليون شخص في عام 2023 إلى 373 مليون شخص في عام 2053.

وأشار التقرير ذاته إلى أنه مع نمو عدد سكان امريكا إذا كان عمر 65 عامًا أو أكثر يفوق نمو الفئات العمرية الأصغر سنًا، فإنه من المتوقع أن يستمر عدد السكان في التقدم في السن.

تباطؤ نمو عدد سكان أمريكا في 2023

من المتوقع أن يتباطأ النمو السكاني في الولايات المتحدة بين عامي 2023 و 2053، بمتوسط 0.3% سنويًا خلال تلك الفترة. وسيكون هذا النمو مدفوعا بشكل متزايد بالهجرة حيث تظل معدلات الخصوبة أقل من المعدل المطلوب لجيل ليحل محل نفسه تماما في غياب الهجرة.

ويقول مكتب ميزانية الكونجرس، في تقريره بشأن توقعاته عن النمو السكاني في الولايات المتحدة، إنه من المتوقع أن يكون عدد السكان أكبر (بنسبة 0.8% في عام 2052، وأن ينمو بشكل أسرع قليلا، في المتوسط، في توقعات هذا العام، وذلك لسببين رئيسيين.

السبب الأول، يرجع إلى أنه من المتوقع أن يكون صافي الهجرة أعلى، مما يعزز حجم ونمو السكان في سن العمل خلال الفترة 2023-2053.

والسبب الثاني، من المتوقع أن تكون معدلات الوفيات بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر أقل خلال العقدين الأولين من فترة التوقعات؛ وينبع هذا الانخفاض من انخفاض عدد الوفيات في عام 2022 بسبب عدوى كوفيد-19 عما توقعه مكتب الميزانية في الكونجرس سابقًا.

ووفق التقارير الدولية فإن توقعات مكتب الميزانية في الكونجرس الأمريكي لمعدلات الخصوبة والوفيات وصافي الهجرة غير مؤكدة.

ووفق التقارير الأمريكية والدولية أيضا، فإن سكان الولايات المتحدة ليسوا منتشرين بالتساوي عبر الولايات الخمسين. والواقع أن الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد هى كاليفورنيا

إقليميًا، يمثل الجنوب ما يقرب من 40٪ من السكان الأمريكيين وهو الجزء الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد. وكانت أيضًا المنطقة الأسرع نموًا بين عامي 2021 و2022، وهي موطن لأربع من الولايات العشر الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد.

الولايات الأكثر كثافة للسكان بأمريكا 2023

وفيما يلي أكبر 5 ولايات في الولايات المتحدة من حيث عدد السكان، وفقًا لتقديرات مكتب الإحصاء الأمريكي في العام الماضي.