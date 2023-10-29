الأحد 29 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مولود كل 15 ثانية.. عدد سكان مصر 2023

سكان مصر
سكان مصر

كشفت تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن وصول عدد سكان مصر إلى ما يزيد على 105 مليون نسمة ، في يونيو الماضي وكان عدد السكان قد بلغ (104 مليون نسمة) يوم السبت الموافق 1/10/2022 وفقاً لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.

عدد سكان مصر 2023

ومع بلوغ عدد السكان (105 مليون نسمة) يكون قد تحققت زيادة سكانية (الفرق بين أعداد المواليـد والوفيات) قدرهـا مليـون نسمة خلال 245 يوماً أي 8 شهـــور و5 أيام أي حوالي 4082 نسمة في اليوم و(170) نسمة كل ساعة و(3) نسمة تقريبا في الدقيقة أي زيادة سكانية بمعدل فرد كل 21.2 ثانية.

أقوى من كورونا وهيقلل عدد سكان الأرض.. تحذيرات من جائحة خطيرة (فيديو)

كم عدد سكان غزة 2023 وآخر تطورات الأوضاع بالقطاع

عدد سكان إيران 2023 وموقفها لوقف اعتداءات الاحتلال على قطاع غزة

التخطيط: عدد سكان العالم يقترب من 10 مليارات نسمة فى 2050

مولود كل 15 ثانية 

وقد بلــغ عدد المواليـد خـلال الفترة (1/10/2022 - 3/6/2023) 1.392 مليـــون بمتوسط يومي (5683 مولود) و(237 مولود) كل ساعة، بينما بلغ متوسط عدد المواليد كل دقيقة إلى حوالي (4 مولود) بما يعني مولود كل 15 ثانية تقريباً.

ويلاحظ زيادة الفترة الزمنية التي تحقق فيها هذا المليون لتصبح 245 يوما مقابل 221 يوماً خلال المليون السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض أعداد المواليد خلال هذه الفترة ليصل متوسط عدد المواليد اليومية إلى 5683 مقابل 6089 مولود في اليوم خلال الفترة التي تحقق فيها المليون السابق .

انخفاض معدل المواليد

وانخفض معدل المواليد وفقاً للبيانات الأولية لعام 2022 ليصل إلى ( 21.2 ) في الألف عام 2022 حيث سجلت محافظــات (أسيوط، سوهاج، المنيا، قنا، بني سويف) أعلـى معدلات للمواليد (27.2، 26.9 ، 26.0 ، 26.0 ، 24.3) لكل ألف من السكان على الترتيب فيما سجلت محافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية والإسكندرية والغربية أقل المعدلات (13.7 ، 16.4 ، 17.5 ، 17.7 ، 17.8) لكل ألف من السكان على الترتيب.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سكان مصر وزارة الصحة والسكان الوفيات معدل المواليد سكان مصر 2023 عدد سكان مصر 2023

مواد متعلقة

كريستيان برجر: نؤيد موقف مصر الرافض لتهجير سكان قطاع غزة

دفاع النواب: خطة ممنهجة لتهجير سكان غزة وتصدير المشكلة اتجاه مصر

الأكثر قراءة

متحدث الحكومة: ساعتان حد أقصى لتخفيف الأحمال.. ولا مشكلة كبيرة فى قطاع الكهرباء

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن ارتفاع عدد المحتجزين فى غزة

هجوم بالهاون على القوات الإسرائيلية فى إيريز شمال قطاع غزة

الأعلى للإعلام: حجب موقع مدى مصر وإحالته إلى النيابة العامة

إسرائيل تنفجر من الداخل.. حرب بين نتنياهو وأجهزة الأمن والاستخبارات

5 ترشيحات على التوالى.. صلاح ينافس ميسى على «الكرة الذهبية»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حزب الله يدخل الحرب.. اشتعال المنطقة آتٍ!

محمود خليل

جبروت امرأة

رشا عبدالمنعم

مع أم كلثوم ذلك أفضل كثيرًا

وائل لطفي

جلد الذات العربية

ماجد حبته

جنون إسرائيل.. والمستحيل

محمد العسيري

إنهم يكتبون تاريخًا جديدًا

يحيى عسكر

«مصر دولة لا تمس».. معركة الدلتا فى مواجهة نبوءة سفر إشيعاء

لواء.حمدى البطران

من مخلفات نكسة 67

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيره الإيطالى يبحثان مسار التهدئة فى غزة

سامح شكرى والمفوض الأممى السامى لحقوق الإنسان يبحثان الأوضاع فى غزة

شكرى ووزيرا خارجية الأردن والسعودية يبحثان تطورات التصعيد العسكرى الإسرائيلى فى غزة