مولود كل 15 ثانية.. عدد سكان مصر 2023

كشفت تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن وصول عدد سكان مصر إلى ما يزيد على 105 مليون نسمة ، في يونيو الماضي وكان عدد السكان قد بلغ (104 مليون نسمة) يوم السبت الموافق 1/10/2022 وفقاً لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.

عدد سكان مصر 2023

ومع بلوغ عدد السكان (105 مليون نسمة) يكون قد تحققت زيادة سكانية (الفرق بين أعداد المواليـد والوفيات) قدرهـا مليـون نسمة خلال 245 يوماً أي 8 شهـــور و5 أيام أي حوالي 4082 نسمة في اليوم و(170) نسمة كل ساعة و(3) نسمة تقريبا في الدقيقة أي زيادة سكانية بمعدل فرد كل 21.2 ثانية.

مولود كل 15 ثانية

وقد بلــغ عدد المواليـد خـلال الفترة (1/10/2022 - 3/6/2023) 1.392 مليـــون بمتوسط يومي (5683 مولود) و(237 مولود) كل ساعة، بينما بلغ متوسط عدد المواليد كل دقيقة إلى حوالي (4 مولود) بما يعني مولود كل 15 ثانية تقريباً.

ويلاحظ زيادة الفترة الزمنية التي تحقق فيها هذا المليون لتصبح 245 يوما مقابل 221 يوماً خلال المليون السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض أعداد المواليد خلال هذه الفترة ليصل متوسط عدد المواليد اليومية إلى 5683 مقابل 6089 مولود في اليوم خلال الفترة التي تحقق فيها المليون السابق .

انخفاض معدل المواليد

وانخفض معدل المواليد وفقاً للبيانات الأولية لعام 2022 ليصل إلى ( 21.2 ) في الألف عام 2022 حيث سجلت محافظــات (أسيوط، سوهاج، المنيا، قنا، بني سويف) أعلـى معدلات للمواليد (27.2، 26.9 ، 26.0 ، 26.0 ، 24.3) لكل ألف من السكان على الترتيب فيما سجلت محافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية والإسكندرية والغربية أقل المعدلات (13.7 ، 16.4 ، 17.5 ، 17.7 ، 17.8) لكل ألف من السكان على الترتيب.